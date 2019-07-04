Астрофизики из Великобритании изобрели новый способ лечения рака

Специалисты разных профилей решили сплотиться и направить свои знания на адаптацию астрофизических методов в лечении рака.

Одним из способов борьбы с заболеванием было предложено моделирование взаимодействия света с веществом. Такой метод предполагает диагностику злокачественного образования и дальнейшее лечение при помощи наночастиц.

Астрофизики уже давно изучают перемещение энергии света в пространстве. Таким образом ученые подробно изучают свойства атмосферы планет и межзвездные туманности.

Постепенно исследователи пришли к тому, что проницаемость светом можно рассчитывать не только за пределами Земли, но и прямо на нашей планете.

Дело в том, что оптические свойства ткани при появлении злокачественных образований меняются. Специальный метод, созданный астрофизиками из Эксетерского университета, помогает точно увидеть, где и на каком уровне глубины находятся раковые клетки.

Далее, нужный участок кожи атакуется наночастицами золота. Именно они при нагревании способны уничтожать злокачественные новообразования.

Помимо этого, с помощью астрономических технологий планируется создать новые лекарства для борьбы с раком. Ученые собираются высвобождать активное вещество с помощью света после получения электромагнитного сигнала. Об этом сообщает «Рамблер».

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