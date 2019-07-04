Диетолог оценила целебное свойство молока при борьбе с раком
Испанские ученые пришли к выводу, что употребление нежирного молока снижает риск развития ряда болезней. Речь идет о диабете второго типа, метаболическом синдроме и онкологических заболеваниях. «Вечерняя Москва» решила спросить врача-диетолога, действительно ли этот продукт препятствует появлению серьезных недугов.
По мнению врача-диетолога Центра эстетической красоты Елены Соломатиной, заключение зарубежных исследователей спорное.
— Во-первых, молоко плохо усваивается организмом, особенно если речь идет о людях преклонного возраста. Во-вторых, сегодня даже не все здоровые молодые люди полностью усваивают лактозу, — утверждает эксперт. — А все потому, что у многих лактозная недостаточность.
По этой причине выводы ученых можно поставить под сомнение.
— Странно, почему ни слова в исследованиях не сказано именно про кисломолочную продукцию, — возмущается специалист. — Ведь именно она препятствует развитию ожирения и, как следствие, исключает возможность появления диабета второго типа и метаболического синдрома.
Кальций, содержащийся именно в переработанной продукции, по словам врача, отвечает за проводимость нервного импульса, который способствует сжиганию жира. Кроме того, в «кисломолочке» больше белков, предотвращающих возможность возникновения атеросклероза и онкологических заболеваний, заключила врач.
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