Гастрономическая карта Москвы

С чего начинается знакомство гостей с городом? Конечно, с кухни!

Заглянуть на московскую кухню — особое удовольствие. Чего вы только не найдете в столице: русская национальная кухня, блюда из разных стран мира на любой вкус. Свыше 200 тысяч человек каждый день придумывают что-то новенькое для москвичей и туристов.

Прибавьте тех, кто обеспечивает заведения оборудованием, продуктами, убирает, консультирует по вопросам управления. Получается, что до пяти процентов горожан прямо или косвенно относятся к сети общепита.

«Куда сходить?» — спросят некоторые. Выбирайте: в Москве насчитывается более 12 тысяч заведений общедоступной сети. Лето, жарко? Заходите в одно из трех тысяч сезонных кафе. Культ летних веранд в европейских странах существует давно, сейчас и Москва не отстает от мировых столиц. Всего за несколько лет мы вместе с ресторанным сообществом добились того, чтобы внешний вид сезонных площадок стал привлекательным, а их конструкции и размещение — комфортными и безопасными. Предприниматели позитивно отозвались о нововведениях: им стало проще оформлять разрешения на установку летнего кафе.

Достаточно прийти в префектуру административного округа с пакетом документов и получить бессрочное и безвозмездное разрешение на установку площадки. Монтаж по традиции начинается с приходом тепла, а демонтаж — в первых числах ноября. Так что московский сезон получается долгим.

Повар Максим Сумин готовит еду в одном из ресторанов гастрономического кластера Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Все рестораны и кафе — от фешенебельных заведений до маленьких бистро — дают хороший плюс бюджету. В прошлом году оборот сферы общественного питания составил 182,6 миллиарда рублей. Москва стала одной из столиц, где развивается гастрономический туризм. В 2018-м город посетили более 23 миллионов человек. При этом с каждым годом гастрономическая доминанта Москвы становится все привлекательнее.

Столичные рестораны входят в рейтинги лучших ресторанов мира, многие заведения отмечены наградами. Есть гастрономические улицы: Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Большая Дмитровка, Арбат, Сретенка, Никольская улица... Около половины занимаемых торговых площадей на этих улицах приходится на кафе и рестораны. На слуху «Красный Октябрь», «Трехгорная мануфактура», где популярные сетевые кафе соседствуют с небольшими ресторанами и гастростартапами. Новая точка притяжения — гастрономический кластер «Депо» и меняющиеся столичные рынки с фудкортами. И везде ждут гостей, с уверенностью говоря: «Добро пожаловать!»

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»