Госуслуги получаем пакетами

За весь период своего существования центры госуслуг значительно облегчили жизнь горожан, продолжая при этом совершенствоваться и удивлять посетителей новыми возможностями.

По словам директора столичных центров госуслуг Ольги Фефеловой, проект появился благодаря запросу горожан.

Ведь многие из них помнят, как еще совсем недавно для получения нужных документов приходилось отпрашиваться с работы и обегать несколько служб, находившихся в разных концах города.

— К такому походу нужно было морально подготовиться и вооружиться терпением! — говорит она. — Поэтому как жителям, так и городским властям хотелось в корне поменять формат предоставления услуг. Так, центры госуслуг Москвы пришли на смену 1,2 тысячи приемных различных органов власти. Первый офис был открыт в 2011 году, а в 2013-м началось формирование единого стандарта и подхода к предоставлению услуг, которыми мы сейчас гордимся.

Москвичи быстро оценили удобство многофункциональных центров, взявших на себя обязанности посредника между гражданами и госструктурами. Сегодня большинство услуг можно получить в центрах «Мои документы» в режиме одного окна.

Развитие продолжается: появляются новые услуги и сервисы, призванные еще больше упростить нашу жизнь. Так, во флагманских офисах «Мои документы» можно поставить на учет транспортное средство. Горожане записываются на осмотр заранее через портал мэра и правительства Москвы mos.ru или через портал gosuslugi.ru на удобное время и подъезжают на бесплатную парковку флагмана, где оборудована смотровая площадка. После осмотра инспекторы ГИБДД регистрируют транспортное средство и, в случае необходимости, выдают новые госномера.

Кстати, районные центры госуслуг открыты для посетителей с восьми утра до восьми вечера, а флагманы работают с десяти утра до десяти часов вечера семь дней в неделю.

Еще одной новинкой в меню услуг МФЦ стала возможность оформления документов одним пакетом.

— В рамках разных жизненных ситуаций можно оформить пакеты «Многодетная семья», «Оформление наследства», «Перемена имени», «Рождение ребенка», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги» и «Я потерял документы», — поясняет Ольга Фефелова.

Для удобства жителей во всех центрах есть дополнительные сервисы — можно сделать копию или распечатать документ, сфотографироваться, оплатить пошлину, а также получить госуслуги в электронном виде на портале mos.ru в зоне электронных услуг.

Кроме решения вопросов, относящихся к компетенции федеральных исполнительных органов, московский портал предоставляет поддержку жителям столицы в получении нужной информации или оформлении документов.

Например, портал помогает записаться на прием к врачу, оплатить единые квитанции по услугам ЖКХ или согласовать межевой план границ земельного участка. Всего mos.ru включает более 300 электронных услуг.

Впрочем, судя по темпам, которыми идет развитие городских сервисов, это только начало! Вполне возможно, что уже скоро термин «бюрократия» окончательно перейдет в разряд городских легенд, не имеющих ничего общего с современной реальностью.

ЗВЕЗДНОЕ МНЕНИЕ

Михаил Турецкий, народный артист России, основатель и продюсер «Хора Турецкого»:

— У меня был случай, когда место под штампы в заграничном паспорте закончилось совсем неожиданно. И, конечно же, именно в этот момент мне нужно было срочно вылетать на гастроли. Я уже стал ломать голову, как и чего. Мне сказали, иди в районный многофункциональный центр, там все оперативно решат. Честно — не поверил, но все же воспользовался этим советом и пошел. А вдруг… Другого же выхода не было. В результате я остался в восторге от скорости работы обслуживающего персонала и близости местоположения центра госуслуг. Решили все в кратчайшие сроки.

Центры госуслуг «Мои документы» — отличный проект! Вот как раз это тот случай, когда все делается для людей. Особенно удобно, если люди — гастролирующие артисты.

Алиса Гребенщикова, актриса:

— Недавно мне понадобилась справка, и я забежала за ней в свой МФЦ «Красносельский». А там мне выдали ее за четыре с половиной минуты! Я не шучу! Кроме того, в столичных центрах госуслуг очень комфортно находиться. Так, в моем МФЦ всегда светло, чисто, а добродушные сотрудники улыбаются и готовы прийти на помощь в любой момент. И это очень приятно.

Читайте также: Число доступных москвичам городских онлайн-услуг постоянно увеличивается