Зеленскому предрекли судьбу Порошенко в случае конфликта с Россией
Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что действующего президента Украины Владимира Зеленского может ждать судьба его предшественника Петра Порошенко в случае, если тот не станет выполнять свои предвыборные обещания и будет идти на конфликт с Москвой.
По словам парламентария, политик должен услышать сигналы от Владимира Путина и начать действовать на благо народа своей страны.
Белик отмечает, что российская сторона выступает за нормализацию отношений с Украиной. Кроме того, депутат указал «пример» обратного политического поведения.
— Именно пример Петра Порошенко ярче всего демонстрирует отношение украинцев к антироссийской пропаганде, к разрыву исторических, экономических, духовных связей между нашими странами, — передают слова парламентария «Известия».
Также Белик отмечает, что действия Зеленского в настоящее время остаются на уровне «театрального шоу», так как президент не выполняет своих же обещаний. По мнению российского депутата, от главы Украины не требуется ничего сверхъестественного — прекратить геноцид по отношению к жителям Донбасса, перестать называть сепаратистами людей, которые просто хотят прекращения войны, выполнять требования достигнутых договоренностей.
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