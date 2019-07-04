Валентина Матвиенко предложила запретить детям брать телефоны в школу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением ввести в школьную систему новый запрет. Она считает, что детям нельзя разрешать приносить в школу мобильные телефоны и пользоваться ими в учебных заведениях.
Матвиенко аргументирует свое предложение недостаточно надежными условиями хранения дорогой техники.
— Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность, — цитирует ТАСС спикера Совета Федерации.
Она сделала это заявление на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
На указанное предложение Матвиенко ответила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она, в свою очередь, предложила реализовать инициативу о создании в школах рабочих групп по вопросу о порядке использования телефонов.
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