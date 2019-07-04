Флот, изменивший представление о речном туризме

Так, в этом году Речной флот столицы значительно обновился: на воду спустились суда нового класса — десять ярких речных трамвайчиков, окрещенных москвичами «речными кабриолетами».

В новых судах проектировщики воплотили современный формат пассажирского водного транспорта с климат-контролем и телескопической стеклянной крышей. В зависимости от погоды ее можно раздвигать или «сворачивать» — по тому же принципу, что крыши в кабриолетах. Речные трамвайчики горожане и туристы легко узнают по яркому цвету корпуса: суда представлены во всех цветах радуги.

Кроме цвета, каждое судно отличает красивое «цветочное» название — «Лилия», «Незабудка», «Роза», «Орхидея»...

Проект «речных кабриолетов» флотилии «Рэдиссон Ройал» позволил заполнить пустующую нишу на рынке туристических услуг. Ведь до сих пор выбор у пассажиров был невелик: либо роскошные яхты флотилии с рестораном и развлечениями, либо старые речные трамвайчики, курсирующие по реке с 70–80-х годов прошлого века и предлагающие пассажирам сервис советских времен.

«Цветочная флотилия» ждет на борту своих гостей у причалов «Гостиница «Украина» и «Парк Горького» ежедневно с 11:00. Суда ходят с интервалом в 30 минут, совершая остановки на причалах: «Киевский вокзал», «Лужники», «Воробьевы горы», «Парк Горького», «Большой Каменный мост», «Зарядье» и «Новоспасский мост».

Этот маршрут позволяет познакомиться с главными достопримечательностями Москвы — от Кремлевской набережной и храма Христа Спасителя до Лужников и исторических мостов, детали которых с берега не увидишь.

— В отличие от яхт, новые суда — небольшие, на сорок четыре посадочных места, — поясняет заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу флотилии «Рэдиссон Ройал» Ольга Ткачева. — Акцент в них сделан не столько на развлекательную, сколько на экскурсионную составляющую. Поэтому каждый борт оснащен аудиогидами на шести языках, а вместо ресторанного обслуживания гостям предлагаются легкие закуски.

Впрочем, обновленный флот — не единственное, что ждет поклонников отдыха на воде в ближайшем будущем. Флотилия «Рэдиссон Ройал» активно внедряет новые маршруты, такие как гастрономические и театральные круизы, литературно-экскурсионные рейсы и поэтические вечера. Все эти мероприятия направлены на популяризацию досуга на Москве-реке не только в летний, но и в зимний период.

К примеру, сегодня среди москвичей и гостей столицы пользуется спросом уникальный круглогодичный круиз «Ужин с Классиком. А. П. Чехов», проходящий два раза в месяц. Круиз представляет собой спектакль нового формата, созданный на основе произведений классика, слитых в единую историю. Дополняют постановку ужин по рецептам XIX века и прогулка по историческому центру столицы. Кроме этого, каждый месяц проводятся спецрейсы, приуроченные к международным праздникам, например «День танца», «Международный день красоты» или благотворительные рейсы для ветеранов Великой Отечественной войны.

Развитием речного туризма флотилия начала заниматься еще десять лет назад, когда представила москвичам суда новой конфигурации, позволившие сезону навигации в столице длиться круглый год.

Для того чтобы модернизировать формат речных прогулок, не менявшихся с советского времени, все панорамные яхты флотилии оснастили ресторанами, позволившими прогулке на яхте стать прекрасной альтернативой походу в кафе или ресторан.

— Мы пригласили шеф-поваров, которые составили нам меню, сопоставимое с гастрономической картой хорошего ресторана на суше, — поясняет Ольга Ткачева. — И это было непростой задачей, так как подвижной плав-состав имеет ряд ограничений по возможностям кухни. Кроме этого, в обычном ресторане одновременно сделать заказ могут, как правило, не более четырех десятков человек, а у нас разовая посадка может измеряться и двумя сотнями гостей.

Стратегическую задачу руководство компании видит в том, чтобы вернуть Москве-реке статус важнейшей городской артерии так, как это происходит в других европейских столицах — Будапеште, Париже и Лондоне. Именно поэтому сегодня флотилия «Рэдиссон Ройал» занимается разработкой и внедрением новых туристических маршрутов и сервисов. Все это совместно с активной поддержкой правительства Москвы должно привлечь внимание москвичей и гостей столицы к отдыху на реке, увеличив ее рекреационный и экономический потенциал.

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