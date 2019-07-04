Валерия показала первое фото из отпуска в Исландии
• 18:16 • 4 июля 2019
Поделиться:
0
doc762rcez903t1cio0cbr3
На представленном снимке Валерия и Иосиф Пригожин позируют на фоне одной из знаменитых скульптур
Фото: https://www.instagram.com/p/BzeDLu6FRzA/
Певица Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным проводит отпуск в Исландии. Артистка поделилась с подписчиками первым фото с отдыха.
На представленном снимке Валерия и Иосиф Пригожин позируют на фоне одной из знаменитых скульптур, которая носит название «Солнечный странник». Монумент, напоминающий по форме остов корабля, установлен в дань уважения героям-викингам.
Многие подписчики отметили прекрасный внешний вид пары, подчеркнув, что Иосифу Пригожину удалось сбросить лишний вес, передает «Утро.ру».
Читайте также: Иосиф Пригожин готов отдать тарелку от «Муз-ТВ» Валерии
18:044 июля 2019
18:004 июля 2019
17:524 июля 2019
17:254 июля 2019
17:134 июля 2019
17:014 июля 2019
16:584 июля 2019
16:554 июля 2019
16:514 июля 2019
16:324 июля 2019
16:294 июля 2019
16:244 июля 2019
16:144 июля 2019
16:004 июля 2019
15:204 июля 2019
14:524 июля 2019
14:454 июля 2019
14:364 июля 2019
14:364 июля 2019
14:244 июля 2019
14:194 июля 2019
14:014 июля 2019
13:334 июля 2019
13:254 июля 2019
13:184 июля 2019
13:144 июля 2019
13:124 июля 2019
12:474 июля 2019
12:444 июля 2019
12:274 июля 2019
12:204 июля 2019
12:134 июля 2019
11:584 июля 2019
11:364 июля 2019
11:204 июля 2019
11:154 июля 2019
10:484 июля 2019
10:214 июля 2019
10:004 июля 2019
09:214 июля 2019
08:574 июля 2019
08:384 июля 2019
08:384 июля 2019
08:264 июля 2019
08:134 июля 2019