Вокзалы меняют залы и открывают кафе

Первыми почувствовали перемены пассажиры железнодорожных вокзалов. Число торговых точек сократилось за счет установки современных вендинговых автоматов. Разрослись камеры хранения. На каждом вокзале появились рестораны, а на Казанском — даже супермаркет.

— По сути, мы повторяем практику европейских городов, где вокзалы — не только транспортные узлы, но и места, где можно отдохнуть. Причем не только пассажирам, но и жителям ближайших кварталов, — пояснил урбанист Григорий Мельник.

Привязали к городу рельсами

В последние годы изменились и столичные аэропорты. В каждый из них был пущен аэроэкспресс — скоростная комфортабельная электричка. А в 2022 году в аэропорту Внуково появится станция метро. Строительство линии подземки в аэропорт станет беспрецедентным для России проектом: станции метро нет ни в одном аэропорту страны.

— Вполне возможно, этот аэропорт с появлением подземки превратится в аэротрополис — город-аэропорт, — считает Григорий Мельник. — Аэротрополисов в мире уже несколько десятков. Ну, например, Гонконг и Мемфис. Фирмы в аэротрополисе, как правило, работают в области высоких технологий. Они больше зависят от удаленных поставщиков, покупателей и международных партнеров, чем от локальных предприятий своего региона. Для них время — это не только цена, но и валюта. Размещение офисов в непосредственной близости к аэропорту значительно снижает цены, повышает производительность, расширяет рынок.

Полетят «Иволги»

Еще проект, который сейчас реализуется, — строительство Московских центральных диаметров, которые соединят Москву и область скоростными комфортабельными электричками «Иволга». На каждом диаметре появятся и ТПУ.

— Белорусский вокзал изменится целиком. Сейчас там строят новый терминал, потому что по Смоленскому направлению пустят два новых пути, — рассказывает замдиректора Института Генплана Москвы Максим Васильев. — Существующая зона поездов дальнего следования плюс сегодняшняя платформа Белорусская будут реконструироваться с учетом того, что два диаметра придут на эти же пути. А потом надо еще эти четыре пути продлить до Савеловского вокзала, чтобы они разошлись там на Лобню и на Железнодорожный.

Как пояснил эксперт, универсального подхода к проектированию ТПУ «нет и быть не может».

— Есть лишь общее понимание того, к чему стремиться. Это, во-первых, максимально удобная пересадка, чтобы людям было понятно, куда идти, где пересесть, где купить билет, где подождать. Во-вторых, это формирование компактной среды, чтобы соблюдался принцип «сухих ног» — это как минимум, а как максимум — большой конкорс, т. е. распределительный зал между платформами и основными помещениями железнодорожного вокзала.

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При строительстве ТПУ на Московских центральных диаметрах, как считают эксперты, нужно максимально использовать опыт МЦК — Московского центрального кольца.

— Вспомним переход между станциями «Владыкино» — метро и МЦК. Там можно выйти из подземки и тут же попасть на станцию Центрального кольца, не выходя на улицу. Это и есть принцип «сухих ног», — пояснил Мельник. — Но соблюсти его часто бывает дорого. Кое-где придется строить переход между станциями двух видов транспорта.

Александр Стрельников, ведущий научный сотрудник ЦНИИП градостроительства, считает, что каждый ТПУ должен иметь перехватывающую парковку.

— При этом, как показывает зарубежный опыт, время пересаживания с автомобиля на рельсовый транспорт должно быть в районе минуты. Только тогда это удобно и, следовательно, востребовано. Ну и, конечно, парковка должна быть бесплатной — предъявил билет на метро и оставляй автомобиль.

Быстрые пересадки

Один из самых перспективных ТПУ — на базе автовокзалов. Последний пример — пересадочный узел «Ховрино» на севере столицы. В его состав входит одноименная станция метро, международный автовокзал «Северные ворота», отстойно-разворотная площадка общественного транспорта, а также перехватывающие парковки. А скоро появится еще и новая железнодорожная платформа Ховрино-2.

— Получается, что люди, которые приезжают в Москву на междугородных автобусах, личных автомобилях, электричках и маршрутках из Подмосковья, смогут очень быстро пересесть в метро, — пояснил Григорий Мельник. — Это очень важно, потому что снижает число машин и автобусов на улицах города. Раньше автотранспорт без вариантов ехал в центр, теперь у водителей появилась хорошая альтернатива.

По словам эксперта, удобные ТПУ превращают маршруты разных видов транспорта — как личного, так и общественного — в единую и удобную систему. Они позволяют экономить время, нервы и деньги горожан и гостей столицы.

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