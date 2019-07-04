Следствие обозначило беспорядки в Тбилиси как попытку государственного переворота
• 18:34 • 4 июля 2019
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По факту беспорядков будет продолжено следствие, в частности по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны»
Фото: Скриншот из видео Rutply (https://twitter.com/Ruptly)
Генеральная прокуратура Грузии расценила акции протеста у парламента в Тбилиси как попытку государственного переворота, нейтрализованную правоохранительными органами.
В ведомстве сообщили, что по факту беспорядков будет продолжено следствие, в частности по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны».
Как передает «Интерфакс» сообщение от пресс-службы Генпрокуратуры, в ближайшее время список фигурантов дела будет расширен. Это связывается именно с переквалификацией статьи.
Кроме того, известен обвиняемый в организации беспорядков. Им является депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Никанор Мелия.
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