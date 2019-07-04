Как и почему меняется отношение россиян к молоку

Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с тем, что, покупая, к примеру, молоко, вдруг обнаруживала, что и не молоко это вовсе, как было заявлено на упаковке. Та же история и с некоторыми другими молочными продуктами. Масло со странным привкусом, сыр и творог, при готовке расползающиеся в неаппетитную жвачку — что мы едим?

В России с 1 июля молочная продукция будет продаваться по новым правилам. Согласно постановлению правительства, принятому в конце января этого года, продукция без заменителей молочного жира будет соответствующим образом промаркирована, а молочные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться в торговых залах на разных полках. Кроме того, с 1 ноября на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, мороженое и некоторые другие продукты будут оформляться ветеринарные сертификаты.

Как рассказал генеральный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов, новые требования к маркировке приводят к изменению спроса. Так, например, маркировка сыров привела к тому, что на традиционные продукты, на которых указывалось, что это — сыр, спрос вырос на 10,1 процента, а вот на «сырные продукты» спрос упал. Снизилась и популярность маргарина, а сливочного масла стали покупать больше. Возможно, произошло это из-за растущей популярности здорового питания.

Вкусы современного российского потребителя меняются. На протяжении десятилетий мы предпочитали покупать молоко, творог и кефир, что нетипично для жителей других стран. Сегодня возрастает спрос на более современные продукты — йогурты и молочные десерты.

Причина подобных изменений, возможно, кроется и в том, что польза от молока покупателю кажется весьма сомнительной. Как рассказала «Вечерней Москве» профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФМБА России, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, молоко может содержать в себе компоненты, которых там быть не должно — гормоны или антибиотики.

— Все дело в том, что любой крупный производитель молочной продукции будет подкармливать коров добавками, гормонами и антибактериальными препаратами не только для профилактики инфекционных заболеваний в стаде, но и для роста и пролонгированной лактации. Потому и говорить, что такое молоко полезно, нельзя.

Не исключено, что по этой причине растет количество людей, заявляющих о непереносимости молока. Добавки в нем могут вызывать аллергическую реакцию и аутоиммунные заболевания.

— Мы знаем, что молоко необходимо и максимально усваивается в детском возрасте. Однако все чаще и чаще молочные продукты попадают в красную зону — зону их непереносимости детским организмом, — говорит Маргарита Королева.

Что касается продуктов с добавлением растительных жиров, то некоторые специалисты считают, что в целом в них нет ничего страшного. Так, диетолог Лидия Ионова уверена, что растительные жиры вовсе не зло, надо просто смотреть, какие употребляешь.

Производитель, создавая такой продукт, чтобы его удешевить, экономит в первую очередь на сырье. А качество и полезные свойства — не во главе угла. Добавляются антиокислители и стабилизаторы, крахмал, сахар, глютен и усилители вкуса, что явно не пойдет на пользу организму.

— К заменителям молочного жира относят продукты переработки пальмового, соевого, рапсового и других видов растительных масел. Можно долго говорить об их пользе или вреде, однако все понимают, что некачественные растительные заменители для организма вредны, гидрогенизированные растительные жиры отрицательно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и увеличивают риски онкологии, — заключила Королева.

Какое молоко пить — решать вам. В любом случае, все эксперты советуют тщательно читать надписи на упаковке — и особенно то, что написано мелким шрифтом.

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