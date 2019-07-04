Филарет назвал Иудой главу Православной церкви Украины
Экс-глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет высказался по поводу действий главы ПЦУ Епифания. Священнослужитель назвал своего бывшего ученика Иудой.
Филарет сказал это, отвечая на вопрос о причинах их конфликта с Епифанием. На это экс-глава УПЦ переспросил: «А почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда?».
- Это и есть мой ответ на ваш вопрос. Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошел и продал своего учителя, - передает «Известия» слова Филарета.
Он добавил, что конфликт, разгоревшийся в июне 2019 года, связан с действиями Епифания по «уничтожению Киевского патриархата ради угождения Константинополю».
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