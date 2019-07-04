Председатель Москомстройинвеста рассказала, как будут застраивать промзоны
Столичные застройщики не потеряли интереса к реорганизации промышленных зон. При этом в большинстве случаев проекты предполагают строительство жилья и инфраструктурных объектов в равных долях. Об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Промзоны сейчас занимают 17 процентов территории старой Москвы — это примерно 19 тысяч гектаров. На некоторых площадях находятся действующие объекты промышленности и науки, на части запланирована или уже проводится реорганизация.
— За период с 2011 по 2019 год на Градостроительно-земельной комиссии одобрен 51 проект планировки, затрагивающий 65 промзон. Это территория, которая занимает 2 тысячи гектаров с градостроительным потенциалом 24,5 миллиона квадратных метров, — отметила Анастасия Пятова.
В большинстве случаев одобренные проекты предполагают строительство жилья и социальных, инфраструктурных объектов в равных долях. В качестве примера Анастасия Пятова привела несколько проектов реорганизации промзон, в частности Бадаевского пивоваренного завода, завода «Серп и Молот», электродепо «Черкизово» и других.
— Практически везде соотношение жилья и нежилья — 50 на 50. Для города это важно, чтобы территория развивалась органично, создавался микроклимат для проживания людей, — сказала Пятова.
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