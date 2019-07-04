План развития спальных районов столицы обсудили на форуме «Мой район»

На данный момент общая площадь спальных районов в Москве занимает примерно 25 процентов. Благодаря программе реновации эта цифра может увеличиться до 37 процентов. Информацию об этом сообщила вице-президент НИИПИ Градостроительного и системного проектирования, профессор Анна Курбанова.

В рамках форума «Мой район» на секции «От «спальника» к кварталу. Видение будущего для микрорайонов Москвы» зарубежные эксперты поделились вариантами развития спальных районов. Так, например, специалист Центра активности дизайна в США Джоана Франк предположила, что необходимо проводить более углубленные исследования.

— В первую очередь необходимо наладить взаимосвязь с людьми. Нужно понять, что потребителями являются жители того или иного района. Для того, чтобы создать уникальное и комфортное место, необходимо провести исследования и опросы. Такая практика активно применяется в Соединенных Штатах Америки, — пояснила Джоана Франк.

Она добавила, что сейчас во многих мегаполисах устраивают встречи с населением. Такой способ помогает найти общий подход к каждому району. Об успешной практике подобного способа рассказал специалист из Италии в области городской архитектуры и дизайна Карло Кастели.

— Я вижу, что в Москве активно работают с жителями. Это здорово. Зарубежный опыт показывает, что такой способ работает и достаточно хорошо. Посмотрите на США, они смогли найти общий язык с горожанами. Также в нашей стране это тоже используется. Сейчас мы проводим встречи и узнаем, какие именно дома, площадки и дворы хотят видеть наши жители. Создать общий диалог не страшно. Но программы по благоустройству должны делать не только политики и управленцы, но и люди, — пояснил Карло Кастели.

Он добавил, что сейчас наладить общий диалог между властями и горожанами могут современные технологии.

Кстати, придомовые территории Басманного района приведут в порядок до конца 2019 года.

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