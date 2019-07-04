Люди опасаются деградации и надеются на умный город

В рамках исследования компания опросила около 2 тысяч респондентов старше 18 лет, проживающих в российских городах с населением более 100 тысяч человек. После чего, по просьбе «ВМ», эксперты Mediascope сравнили данные, полученные по стране, с результатами москвичей.

Интернет — двигатель прогресса

Самыми важными технологическими явлениями за последние годы жители РФ назвали интернет 5G, смартфоны, робототехнику, лекарства, искусственный интеллект, 3D-принтеры, электромобили, искусственные органы, беспилотники, исследования космоса и Марса.

Свою жизнь россияне уже не представляют без соцсетей, геоприложений (карт и навигаторов) и финансовых интернет-сервисов (банкинг, платежи и госуслуги) — этими возможностями пользуется в среднем 80% населения.

Москва опережает другие регионы по этому показателю лишь на несколько процентов (здесь и далее рассматривается Большая Москва, то есть постоянное население столицы, а также крупных городов в пределах малого бетонного кольца. — «ВМ».) Далее в списке самых востребованных у россиян занятий с привлечением интернет-ресурсов следуют развлечения — 63%, транспортная активность, путешествия и шопинг — более 40%. И если в плане онлайн-развлечений москвичи идут вровень со всей страной, то в сфере интернет-шопинга и заказов такси мы активнее: половина жителей столицы отоваривается в сети и пользуется услугами агрегаторов такси. Около 35% пользуются онлайн-сервисами по доставке еды и оказанию бытовых услуг, тогда как в регионах — примерно треть. При этом москвичи чаще используют бесконтактную оплату с помощью смартфонов, каршеринг, приложения для знакомств.

Что мы знаем о технологиях

Свою осведомленность относительно высоких технологий основная часть горожан — будь то в столице или в других регионах — оценивает как среднюю: не «гуру», но и не «чайники». Знания о гаджетах и прочих разработках респонденты черпают обычно из соцсетей, ТВ и новостных изданий. Хотя москвичи чаще, чем все россияне, узнают о технологиях из профессиональной тусовки (в Москве больше людей, занятых в технологичных сферах) и из спецлитературы.

Лучше всего люди, по их признанию, разбираются в голосовых помощниках, виртуальной реальности и искусственном интеллекте. Как устроены дополненная реальность, машинное обучение, нейронные сети и блокчейн знают меньше 10 % населения.

И московские, и региональные респонденты сошлись во мнении, что заметнее всего технологический прогресс наблюдается в сфере коммуникаций, вооружения, медицины и космоса, а хуже всего — в сельском хозяйстве, образовании, торговле и сфере услуг.

Впрочем, именно москвичи в отношении образования настроены позитивнее. Главным же тормозом прогресса половина опрошенных считает коррупцию, бюрократию и высокую стоимость новых технологий.

Оптимисты и пессимисты

В целом и россияне, и москвичи едины в своих опасениях относительно наиболее вероятных негативных сценариев технологического развития человечества. Среди главных рисков цивилизации 70 % респондентов видят деградацию людей (в том числе из-за пищи с ГМО, культа потребления, отказа от живого общения ради виртуальной реальности), 64% — ядерную или экологическую катастрофу.

Опрошенных также пугает перспектива тотального контроля личной жизни «Большим братом» и безработица, вызванная автоматизацией.

Веру в позитивный прогресс можно свести к нескольким пунктам. Среди них — ожидание массового распространения беспилотного автотранспорта уже к 2030 году, выращивание человеческих органов, «вживление» гаджетов в одежду или прямо в наш организм.

При этом больше всего россияне мечтают о появлении телепорта, устройства для синхронного перевода любых языков и медицинского браслета, который сам передавал бы врачам информацию о состоянии здоровья. Москвичи чаще, чем другие, делают ставку также на развитие умного города.

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