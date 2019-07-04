Летние каникулы — время оттачивать интеллект

На сегодняшний день в Москве работает 15 технопарков для детей, в каждом из которых проходят занятия по определенным направлениям.

Так, в технопарке «Калибр» обучают компьютерной анимации. Технопарк ABSTRACT полюбился будущим архитекторам и дизайнерам. Курчатовский институт, на базе которого тоже развернулась подобная детская образовательная площадка, пошел по естественно-научному пути. Технопарк «Наукоград» МФЮА сделал упор на архитектуру и геоинформатику, а также организовал у себя музейно-выставочное пространство и кинолекторий…

Подавляющее большинство детских технопарков подготовили летние программы для школьников, остающихся на каникулы в Москве. Формы самые разные: мастер-классы, лекции, экспресс-курсы, интерактивные площадки, городские лагеря и прочие образовательные интересности, в ходе которых ребенок не только получает дополнительные знания в интересующей его области, но и учится работать в команде, выстраивать гипотезы, решать сложные конструкторские задачи.

За большинство подобных летних программ родителям придется заплатить, однако некоторые технопарки решили образовывать детей абсолютно бесплатно. Так, детский технопарк «Москва» набирает слушателей 14–17 лет на экспресс-курсы по робототехнике, промдизайну, нанотехнологиям, энергетике, hi-tech и авиации.

«Инжинириум» при МГТУ им. Баумана с 1 по 26 июля организует бесплатные занятия по инженерному проектированию, роботизированным комплексам и программированию для школьников 9–11 классов (планируется четыре смены, но ребенок может принять участие только в одной).

Технопарк «Траектория взлета» в августе организует бесплатные мастер-классы по IT-разработке и 3D-моделированию (точного расписания пока нет, ближе к делу появятся анонсы на сайте технопарка).

«Мосгормаш» приглашает подростков 14–17 лет на экспресс-курсы по геоинформатике, нейротехнологиям, робототехнике, современной космонавтике, hi-tech и беспилотному транспорту.

А вот «СМАРТ-ПАРК» НИУ МИЭТ организовал целую летнюю школу, которая предлагает массу практических занятий. Например, с интеллектуальными сенсорами, а также с прецизионной техникой зондовой микроскопии (звучит-то как!) и исследованием образцов нано— и микроэлектроники. Ребята займутся проектированием, дистанционным нейропилотированием роботов, а также научатся IT-сбору и обработке данных.

СПРАВКА

Подробнее с направлениями работы детских технопарков столицы, их летними программами и условиями участия в них москвичи могут познакомиться на порталах «Лига будущего» (https://league.moscow) и iMoscow (imoscow.mos.ru). Всю необходимую информацию можно также найти на сайтах каждого из технопарков.

Читайте также: Технопарк появится на территории завода имени Хруничева