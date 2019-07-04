Работника аэропорта Домодедово сбила машина на стоянке для самолетов
• 20:48 • 4 июля 2019
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Обстоятельства происшествия выясняются
Фото: сайт Следственного комитета РФ
Работника московского аэропорта Домодедово сбил автомобиль. Инцидент произошел на стоянке для самолетов, начата проверка.
— Инцидент произошел на месте стоянки самолета. Сотруднику оказали медицинскую помощь. Потом его госпитализировали в больницу, — рассказали «Вечерней Москве» представители воздушной гавани.
Устанавливать причины происшествия в Домодедове будет специально созданная комиссия.
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