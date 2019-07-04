Стало известно, где россияне реже всего выпивают
Специалисты одного из российских онлайн-сервисов поиска авиабилетов рассказали о рейтинге стран, на территории которых граждане России меньше всего употребляют алкогольные напитки.
На первом месте в списке находятся Объединенные Арабские Эмираты. В некоторых из них алкоголь запрещен полностью, а иметь его при себе можно исключительно в тех местах, где есть разрешение от правительства страны.
Вторую позицию в рейтинге занял Катар: 20 процентов респондентов никогда не употребляли алкоголь в этом арабском государстве. Отмечается, что в Катаре алкоголь продается в единственном магазине на всю страну, передает «Лента.ру».
«Бронзу» безалкогольного рейтинга заняли Мальдивы. В этой стране трудно пить из-за запрета на провоз горячительного и высокие цены на спиртное на территории страны.
Отмечается, что невозможность употребить алкоголь для многих является важнейшей причиной для того, чтобы отказаться от путешествия в ту или иную страну.
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