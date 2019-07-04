Акция «Ночь кино» пройдет в Москве 24 августа
• 21:48 • 4 июля 2019
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Зрителей столицы ждут премьеры и ретропоказы
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Акция «Ночь кино» пройдет в столице летом.
— «Ночь кино» точно будет 24 августа, вот что пока известно про нее, и на федеральном уровне, и на московском. Традиционно мы будем показывать предпремьеры, то есть будут фильмы, которых еще не было в городе, — заявила генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.
По ее словам, для москвичей и гостей столицы организуют показы самых популярных российских фильмов.
Программу отдельно огласят в конце июля или августа. В 2019 году программа фестиваля станет обширнее, чем в прошлые годы.
Данных о том, сколько площадок будет в этом году, еще нет.
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