Сергей Собянин: Главное — это инвестиции, связанные с человеком

Верное направление

Мы проводим Урбанфорум в девятый раз, и это событие стало хорошей традицией. Сегодня сложно представить московскую повестку без диалога с экспертами из десятков стран мира. Но несколько лет назад ситуация была иной. Мы серьезно задумались над тем, какой ключевой форум создать в городе. Очевидно, что нужен был экономический. Мы даже начали двигаться в этом направлении, но городская повестка, запрос жителей говорили о другом. Конечно, проблемы бизнеса очень важны.

Но тем не менее главные проблемы лежали в другой плоскости. Ведь с каждым годом на первый план выходили вопросы экологии, транспорта, дискомфорта горожан. Столица становилась все менее привлекательной для жизни. Стало очевидно, что главная проблема находится в плоскости градостроительного развития. Начав проводить форум, мы поняли, что правильно определили повестку.

Главный капитал столицы

Я помню времена работы в Западной Сибири. Тогда власти привлекали инвесторов, показывали большие территории, сопоставимые с площадью европейских стран, рассказывали, что в тех регионах есть много нефти. Но городская экономика и развитие требуют иных подходов. Более того, наши города, пройдя путь индустриального развития, перешли на новую ступень. Теперь главное — это инвестиции, связанные с человеком. Это вложения в науку, новые технологии и разработки, в комфортную городскую среду. Главный капитал — человеческий. И самое важное, чем должен заниматься город, — это заботиться о своих жителях.

Приоритетные темы

Главные вопросы Урбанфорума — новые проекты для формирования комфортной среды. И один из основных вопросов — нахождение баланса между созданием объектов и экологией, сооружение удобной транспортной инфраструктуры.

Символы развития города

Москва представляет свои ключевые проекты: программу реновации, транспортное развитие, создание спортивных, социальных и коммерческих объектов. В рамках форума показаны проекты, которые не только предоставляют многочисленные возможности для потенциального сотрудничества с инвесторами, но и являются символами градостроительного, промышленного и инвестиционного развития города.

В Москве разворачивается крупнейшая программа по реновации ветхих пятиэтажек, в которых проживают более миллиона человек. Мы обсуждаем также вопросы, связанные с благоустройством, затрагиваем и темы здорового города, посмотрим, как разные технологии влияют на состояние горожан.

Продолжительность жизни

Время, проходящее от запроса до приезда скорой помощи к пациенту, в Москве самое маленькое среди всех городов мира. Хотя делать это в условиях города, перегруженного транспортом, сложно. Но мы создаем выделенные полосы, контролируем работу светофоров. Однако не только оперативность помогает сохранить здоровье и жизнь горожан.

Большую роль в последние годы отводят организации досуга для старшего поколения, численность которого возрастает. В Москве более трех миллионов пенсионеров. Более полумиллиона горожан старше 80 лет. Люди старшего возраста испытывают больший стресс, нежели молодежь. И самые главные страхи — одиночество. В ответ на этот вызов мы создали программу «Московское долголетие», которая предполагает вовлечение пенсионеров в разные сферы жизни мегаполиса — культуру, спорт, они могут пройти курсы повышения квалификации, обучиться компьютерной грамотности. Активностей много, и мы видим, что уже несколько сотен тысяч людей чувствуют себя востребованными.

Комфортная среда

На здоровье горожан влияет и создание безопасной комфортной среды. В частности, открытие новых пешеходных пространств влияет на уровень жизни жителей мегаполиса. Людям нужно ощущение сопричастности со всем городским сообществом, чувство единения. И формирование пешеходных маршрутов, открытие площадей, парков, большая программа благоустройства помогают людям чаще выходить на улицу, больше гулять, общаться. Ведь хорошая 20-минутная прогулка помогает снизить риск различных заболеваний.

Шаговая доступность

Программа «Мой район» позволит создать новый уровень комфорта для горожан. Мы всегда продвигали идеологию равенства районов, системно занимаемся строительством дорог и метро, чтобы у каждого жителя в шаговой доступности была автобусная остановка или станция городской подземки. Мы стремимся к тому, чтобы в районах были прекрасные парки, музыкальная школа, культурный центр.

В этом году создана программа «Мой район», которая направлена на комплексное развитие каждой городской территории.

Децентрализация

Среди проблем Москвы можно назвать маятниковую миграцию, дорожные заторы, отсутствие рабочих мест в спальных районах. Считаю, что это большой вызов. Но эту проблему можно смягчить.

Мы занялись реновацией промышленных зон. Программой обновления охвачены две трети из них. Здесь создают новые районы, парки, скверы, жилье. Все наши проекты и программы оцениваются с точки зрения удобства для горожан, насколько они повышают их качество жизни, и нам важно сбалансированное развитие Москвы.

Экология

Устоявшееся мнение, что в крупных городах экология ухудшается. Предприятия стараются уменьшить объем вредных выбросов, проводят экологические мероприятия.

А большинство выбросов образуются при использовании автомобилей. Транспортная политика напрямую влияет на экологию. В Москве качество автомобилей стремительно меняется. Автомобильный парк — один из самых молодых.

Проводимая городом политика повлияла на столичную экологию. Так, концентрация выбросов в атмосферу за последние годы сократилась вдвое. Более того, мы стоим на пороге новой революции. Это электрический транспорт. Мы сделали шаг вперед быстрее, чем владельцы машин: сейчас в городе 300 электробусов.

Москва ежегодно будет увеличивать автопарк на 300 электробусов. А с 2021 года мы отказываемся от закупок транспорта на моторном топливе.

Транспортный вопрос

Транспортную проблему призвано решить создание новых станций городской подземки. На ближайшие пять лет расписана большая программа по строительству метро. Среди главных проектов — создание Большого кольца. Другим мегапроектом можно назвать запуск Московских центральных диаметров. Они станут наземным метро для столицы и Подмосковья.

В городе несколько лет ведется создание магистралей хордового сообщения. Это гигантский проект, и в его реализации мы прошли большую часть пути. В столице появится новое дорожное кольцо.

Ситуация на дорогах улучшается. Этому способствуют в том числе создание выделенных полос, обновление автопарка — как городского общественного транспорта, так и личного.

Программа реновации

Одной из самых трудных проблем можно назвать вопрос обновления жилфонда. Программа реновации в Москве существует почти два года. Согласно ей, свыше пяти тысяч старых пятиэтажек будут расселены в ближайшие 15 лет.

КСТАТИ

На Московском урбанфоруме работает и стенд «Вечерней Москвы». Участники форума могут познакомиться с изданиями, которые выпускает редакция. А гости стенда — представители городских властей, предприниматели из столицы, других городов России и мира, эксперты в различных сферах, связанных с развитием городской среды и формированием качества жизни в мегаполисах — рассказывают корреспондентам «ВМ» о проектах, связанных с тематикой форума, о своем видении того, насколько эффективны изменения, которые сегодня происходят в Москве. Стенд расположен на 2-м этаже Концертного зала «Зарядье».

СПРАВКА

Московский урбанистический форум проходит на трех площадках. В концертном зале «Зарядье» в течение двух дней запланирована деловая программа. В Гостином Дворе с 4 по 7 июля проходит форум, посвященный программе «Мой район». Ряд проектов, которые реализует столица для повышения качества жизни горожан, представлен в центральном выставочном зале «Манеж». В рамках деловой программы на форуме выступят более 400 экспертов из 27 стран мира.

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