Москвичам расскажут об основах фотографии на обучающих лекциях

В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ стартовало сразу два цикла лекций, представленных Высшей школой экономики и факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова — «Как создать свою игру» и «Фотосреды».

Открывал цикл лекций «Фотосреды» специальный корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Сергей Шахиджанян. Несмотря на проливной дождь за окном, в аудитории набралось не менее 200 человек.

— Сергей Шахиджанян — уникальный преподаватель, — сказала одна из слушательниц москвичка Алла Бойко. — Он журналист и преподаватель фотоотделения МГУ, увлечен историей фотографии, демонстрирует их на экране и всегда приносит с собой старинные камеры, которыми разрешает пользоваться.

Во время часовой лекции Сергей Шахиджанян рассказал об истории развития фотожурналистики, подкрепив информацию демонстрацией раритетных фотокамер — от пластиночной, на массивной треноге камеры «Фотокор» до современной беззеркалки Olympus.

— Я видел легендарную камеру Nikon F только в фильме Антониони «Фотоувеличение», а теперь вот смог подержать ее в руках. Она действительно похожа на какое-то оружие, — признается фотолюбитель Сергей Павлов.

— А меня просто потряс рассказ о том, что наш великий фотограф Александр Родченко свою «Лейку» купил взаймы, — рассказывает московский фотограф Татьяна Линд. — Когда берешь такую же в руки — а мне удалось это сделать! — и смотришь в видоискатель, то понимаешь, как они тогда снимали! Действует даже сильнее, чем посмотреть о Родченко фильм или прочесть книгу. Тактильный контакт — вот что ценно!

На лекцию Шахиджанян принес и довоенные Leica, и фотоаппарат Contax — причем такой же, с каким легендарный фотограф Роберт Капа (классик документальной фотографии — прим. «ВМ») прошел всю Вторую мировую войну. Также представлены были первые автофокусная Minolta и цифровой Canon c массивной приставкой от Kodak.

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