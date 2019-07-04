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Обиженное племя. Почему даже конструктивная критика принимается в штыки

Никита Миронов
• 22:15 • 4 июля 2019
Кадр из телесериала режиссера Паоло Соррентино «Молодой Папа», главную роль в котором сыграл знаменитый британский актер Джуд Лоу. Папа в его исполнении получился человеком весьма свободных нравов, что вызвало бурю негодования среди ревностных католиков
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Кадр из телесериала режиссера Паоло Соррентино «Молодой Папа», главную роль в котором сыграл знаменитый британский актер Джуд Лоу. Папа в его исполнении получился человеком весьма свободных нравов, что вызвало бурю негодования среди ревностных католиков
Фото: Кадр из сериала «Молодой папа»
В Тверской суд Москвы поступило заявление от москвички, в котором она обвинила западные ювелирные бренды Tiffany, Bvlgari и Bendes в «продаже помолвочных колец, которые противоречат основам православной веры, являются бесовством и уничижительным проявлением язычества и направлены на развращение и разграбление русского народа». Почему в последние годы мы так полюбили оскорбляться? Об этом рассуждают эксперты: социологи и психологи.

Обижаться стало модно. Стоит кому-то что-то сказать или сделать, как тут же вылезают тысячи обиженных. Алтайский священник Александр Микушин на своей странице в Facebook осудил... российский фильм о Великой Отечественной войне «Т-34». По его мнению, картина оскорбляет чувства верующих.

«На днях посмотрел сей шедевр российского кинематографа. Верующий в этой картине выглядит нелепо и смешно. Ну а чудеса во время танковых сражений — это просто верх абсурда. Да, были на войне невероятные истории. Но все они были связаны со смелостью, находчивостью и героизмом наших солдат», — считает священник.

Другие жители Алтайского края в соцсетях в свою очередь возмутились тем, что священнослужитель назвал фильм оскорбительным.

— Причина такой обидчивости не социальная, но чисто техническая, — убежден социальный психолог Алексей Рощин. — То, что раньше говорили на кухне, теперь говорят в интернете, и любой может прочитать. Или увидеть — если кто-то что-то «не то» сделал и ролик стал достоянием общественности. Весь мир, как заметил Маршалл Маклуэн, стал «глобальной деревней». И как в деревне все друг о друге судачат, так судачим и мы. Иногда оскорбляемся.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев напомнил об истории с выпускниками из Владивостока, которые пришли на школьный праздник в БДСМ-костюмах.

— Полицейские, например, явно оскорбились, что одна из девочек пришла в такой же, как у них, форме. Их не смутило, что и форму, и погоны она совершенно легально купила в магазине, — пояснил социолог. — Они стали грозить штрафом, потому что девочка, не будучи полицейским, форму надела. Ну и что? Она же не выполняла в этой форме обязанности полицейского! В такой же форме, на минуточку, появляются в многочисленных сериалах актеры. Появляются кавээнщики на сцене. И они тоже не выполняют обязанности полицейских. Но их почему-то никто не рвется штрафовать, потому что это абсурдно. То есть налицо, я считаю, проявление обычной обиды.

Психолог Марина Докучаева считает, что обижаются личности незрелые, с сознанием ребенка или подростка.

— Если взрослому человеку что-то не нравится, он может разозлиться. Или начать доказывать свою точку зрения. Но обижаться он не станет, — пояснила Марина Николаевна. — Кстати, обида — и это тоже детская особенность — часто просто попытка обратить на себя внимание.

Так, например, житель Екатеринбурга Антон Дербенев обиделся на высказывание телеведущего Владимира Соловьева, который назвал противников строительства храма в центре города «бесами». Антон даже пообещал Соловьеву «дать крепкого леща». Но после личной встречи несколько успокоился.

— Это еще один современный феномен. Интернет — пусть и формально — но уравнял людей. Ты можешь оспорить любого, — пояснил Алексей Рощин. — В советское время и представить было нельзя, что кто-то «даст леща» или хотя бы публично пригрозит, что даст, известному журналисту. Потому что журналист, по определению, был высшей кастой, т. к. имел доступ к широкой аудитории. А читатели — не имели. Сейчас имеют все! Если на «правильном» ресурсе по актуальной теме что-то «правильно» крикнуть, то тебя, будь уверен, услышат. И вот ты уже с известным всей стране человеком на равных. Ты обратил на себя внимание, одним криком повысил свой статус.

Как пояснил Виталий Караев, иногда «обида» — довольно эффективный способ самопиара.

— Происходит ситуация, как в басне «Слон и Моська», — пояснил социолог. — Кто помнит, как в той басне звали слона? Никто не помнит, у него вообще не было имени. А вот Моську, не обладающую ни габаритами, ни известностью, ни какими-то достоинствами, запомнили все. Потому что она на слона лаяла! Она «распиарила» себя за счет другого. Это нужно уметь.

Почему обижаются верующие

Одна из самых частых ситуаций — как в истории со священником с Алтая — оскорбление чувств верующих. В России, как известно, был принят целый закон, защищающий их чувства.

— Мне кажется, что в этом случае государство очень сильно уступило, попятилось, побоявшись, что называется, «связываться», — убежден Алексей Рощин. — Ведь, согласитесь, в любой религии есть радикально настроенные граждане, которые при этом могут обидеться на что угодно. На фильм «Код Да Винчи», на выставку «Осторожно, религия!» или что-то еще. Что делать с этими верующими, как успокоить — непонятно. Вот и был принят закон — их чувства оскорблять нельзя. Хотя, казалось бы, чего проще: тебя оскорбили — подавай в суд. Во всем мире так делается! Но нет, права верующих поставили выше прав других людей. Причем не всех верующих.

Эксперт привел пример. Если, например, кто-то исповедует культ бога Одина или, скажем, Перуна, а сторонник любой крупной религиозной конфессии или атеист скажет, что вера его ложна и сам он смешон, то судебные перспективы получения сатисфакции достаточно призрачны.

Но если на что-то оскорбятся представители крупной конфессии, то «обидчику» придется туго. Могут и в тюрьму посадить — прецеденты есть.

— Я не очень понимаю, что значит оскорбить чувства верующих. Вот, например, я православная, верую, у меня есть связь с Богом, я чувствую ее, а кто-то пытается объяснить, что я, скажем, не совсем адекватна, — рассуждает Марина Докучаева. — Ну и что? Меня его слова не волнуют совершенно, потому что в своей вере я крепка. Для меня «поругатели» сами не ведают, что творят. И мне до них просто дела нет. Я не оскорблена, я их просто не замечаю, они мне не интересны.

Веганы-хулиганы

Недавно питерские полицейские задержали трех молодых людей, которые неоднократно атаковали мясную лавку с неординарным названием «Страшный сон вегана». Хулиганами оказались продавец зоомагазина, кладовщик и бармен, которые посчитали, что название магазина оскорбляет их стиль жизни. Мясной магазин на Московском проспекте, 155, привлек внимание многих жителей района почти полтора года назад не только своим неординарным названием, но и ассортиментом, в частности свежим мясом.

Но все время сотрудникам лавки и ее руководству угрожают неизвестные.

— В течение всего прошлого года периодически совершались нападения на наш магазин. Разрисовывали фасад, били окна, переворачивали кадки с деревьями при входе. Мы на это старались не обращать внимания, — рассказал владелец лавки Егор Бурдин. — Свои действия они снимали на камеры мобильных телефонов, а запись выкладывали в специализированных сообществах. Этими разбойниками были радикально настроенные веганы.

В качестве доказательства Егор показал несколько булыжников, которые злоумышленники обернули в записку с угрозой предпринять более радикальные меры, если точка не закроется.

Всего таких «тяжелых посланий» неизвестные оставили около двадцати.

Либералы против «ватников»

Еще одна ось противостояния, где все друг на друга непрерывно обижаются — «либералы-ватники». Либералы, например, очень недовольны, что их называют «либерастами», а «ватникам» обидно уже само это определение. Ругань в интернете, несмотря на затухание темы Донбасса, идет уже много лет.

— Сложилась такая ситуация, что слово «ватники» стало использоваться, в том числе, в качестве описания негативных черт национального характера, — заявил писатель Захар Прилепин. — А так как мы не солидарны с таким отождествлением наших национальных качеств, мы решили атаковать противника на его поле, отнять у него оружие и наполнить это слово другим смыслом…

В общем, совместно с модельером Егором Зайцевым (сыном знаменитого Вячеслава Зайцева) писатель запустил производство верхней одежды. Коллекцию с легкой руки литератора окрестили «ватниками».

— Это довольно изящный выход из бесконечной и довольно грубой дискуссии, где никто никого, разумеется, не переубедит, — считает Виталий Караев.

Нужен деловой этикет

Отдельная история — обиды на производстве. Подчиненные часто обижаются на критику начальства. Часто, кстати, вполне обоснованную. Начинают оправдываться и спорить.

— Дело в том, что люди переносят в офис стандарты бытового поведения, — пояснил Алексей Рощин. — Неотвеченная критика в быту означает снижение статуса. Люди это понимают, и в узком кругу играют по правилам. Муж, например, как правило, не критикует жену в присутствии детей, потому что это снижает ее авторитет. В кругу более широком, например с соседями, на критику принято отвечать. Вот люди в офисе и ругаются — как в коммунальной квартире.

По мнению эксперта, в России нужно развивать деловой этикет.

— Вспомним русских дворян. Этикет в их среде был сводом правил, настоящей наукой. Вот так ты мог разговаривать с равным себе. Так — с тем, кто тебя на ступеньку ниже. А вот так — с тем, кто на две ступеньки выше. Казалось бы — ну зачем все это? Но на самом деле это было необходимо — чтобы избегать обид и, как следствие, дуэлей. На производстве, конечно, дуэли вряд ли возможны, но обида ухудшает климат и снижает производительность труда, — считает Алексей Рощин. — Поэтому, наверное, имеет смысл разработать четкие правила критики — как, кого и в какой форме критиковать. А еще — четкие правила реакции на критику. Иначе как получается? Начальник перегибает в критике палку, а подчиненный, в свою очередь, подает заявление об увольнении. Итог — проиграли оба. Один лишился работы, второму теперь придется искать нового сотрудника и обучать его. Поэтому имеет смысл договориться о границах: и критики, и реакции на нее. Эта договоренность позволит сохранить нервы и ресурсы.

А страдает сердце

Чаще всего, как утверждает психология, обидчивые люди страдают болезнями сердца.

— Сердечная мышца принимает на себя удар любых переживаний, — рассказывает кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Евгений Сафонов. — Невысказанная или незавершенная обида обостряет хронические заболевания. А в наиболее тяжелых случаях добавляет новых. Например, гинекологические проблемы вплоть до бесплодия с невыясненной причиной, возможно, связаны с недомолвками между партнерами. Нередко появляются депрессии, угнетенные состояния. Особенно сложные случаи трансформируют накопленный негатив в онкологические заболевания или даже попытки суицида. Иными словами, обижаться — крайне вредно для здоровья. Особенно — в пожилом возрасте, когда организм и без того накопил «болячек».

Контролируй свои чувства

Как перестать обижаться?

— В психологии основа обиды — это состояние после неоправдавшихся ожиданий от собеседника. Они могут быть реальными — я ожидал, что ты выполнишь данное обещание, или мнимые — я думал, ты поступишь так, а не по-другому, — рассказывает Марина Докучаева.

Увы, реакция наступает независимо от характера ожиданий. Далее она идет по одному из путей: прорывается наружу или прячется внутри вас. Первый путь в большинстве случаев приводит к конфликтам. Второй — ко внутреннему состоянию опустошенности и длительной холодности по отношению к обидчику. Что интересно, пока один из участников конфликта обижается, другой испытывает чувство вины. Если этого не происходит, состояние обиженности становится бесполезным. Вывод — не обижайтесь на тех, кого ваша обида никак не заденет.

— Лично я бы советовала вообще не обижаться. Попробуйте обратить внимание на свои чувства и спросить у себя — а почему они возникли? — советует Марина Докучаева. — Почему я решил, что другой человек должен был по отношению ко мне поступить именно так, как я хочу?

Как пояснила психолог, самый плохой вариант, это решить, что кругом дураки или негодяи, а я — хороший. Куда логичнее попытаться понять, что лично я сделал не так и почему мое поведение привело к нежелательной для меня ситуации.

— В этом случае вы сможете изменить свое поведение в лучшую сторону, — считает Докучаева.

Нередко случается, что вас критикуют или обижают действием, что называется, не по делу. Без всякого повода. Например, человек просто по жизни хам. Или у него с утра плохое настроение, и он хочет на ком-то отыграться, а вы подвернулись под руку.

— Простой пример: какая-нибудь въедливая старушка начинает вам высказывать, что ваша тележка в супермаркете стоит, по ее мнению, не под тем углом, — рассказывает Евгений Сафонов. — Ответьте ей: «Ну и что?» Или «Ну и что с того?» Через какое-то время запал обидчика сойдет на нет.

Еще один вариант: в ответ на оскорбления пожелайте человеку удачи и счастья. Делать это надо максимально искренне, улыбаясь и глядя прямо в глаза. Скорее всего, не ожидающий подобной реакции обидчик будет обескуражен и не сможет продолжать оскорблять вас.

— Если не хотите обижаться, нужно работать над собой и быть осознанным, — считает Евгений Сафонов.

НА ЗАМЕТКУ

В психологии чувство обиды — состояние жертвы, в той или иной степени характерное для большинства людей. Но одни обижаются редко по действительно серьезным поводам, а другие делают это своим стилем жизни. Они готовы искать поводы во всем, а затем покорно ждать, когда мир принесет извинения и этим благотворно повлияет на их самооценку.

КСТАТИ  

Что грозит человеку, который постоянно обижается? Прежде всего с ним перестают общаться. Мало того, что не все друзья готовы испытывать вину за чью-то деструктивную логику, пытаясь восстановить отношения. Может случиться, обидчик расскажет другим о конфликте, после чего они станут сторониться обиженного.

К тому же обида (невысказанная — в особенности) подрывает физическое здоровье, так как напрямую связана с нервной системой. Переживания из-за потери гармоничного общения с близкими, задетых собственных интересов могут отразиться на здоровье..

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12:134 июля 2019
Город
Диетолог Минздрава усомнился в пользе молока при борьбе с диабетом и раком
12:004 июля 2019
Общество
Названы самые популярные электронные услуги среди москвичей
11:584 июля 2019
Общество
Столичные хирурги удалили из пищевода двухгодовалой девочки две монеты
11:564 июля 2019
Общество
Проверить свои знания по астрономии смогут участники форума «Мой район»
11:484 июля 2019
Город
Эксперт: Выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо
11:484 июля 2019
Внешняя политика
Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после падения дерева
11:414 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин: Программа «Мой район» позволит создать новый уровень комфорта для горожан
11:374 июля 2019
Город
Протяженность новых канатных дорог, предположительно, составит 26 тысяч метров
11:364 июля 2019
Город
Роскомнадзор пошутил про причастность к сбоям в Facebook
11:364 июля 2019
Общество
Сергей Собянин: Скорая помощь в Москве приезжает к пациенту быстрее, чем во всех городах мира
11:304 июля 2019
Город
Суд приговорил владельца сети «Корчма Тарас Бульба» к двум годам колонии
11:274 июля 2019
Происшествия
Крымский депутат оценил просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
11:234 июля 2019
Внешняя политика
СМИ: Движение на Кутузовском проспекте затруднено после падения дерева
11:214 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин сообщил о создании сети электрозаправок в Москве
11:204 июля 2019
Город
Короткое замыкание произошло в Филатовской детской больнице
11:154 июля 2019
Происшествия
Вход в подвал объекта культурного наследия на Маросейке ликвидирован
11:144 июля 2019
Город
Сергей Собянин открыл Московский урбанистический форум
10:484 июля 2019
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