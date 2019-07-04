Количество нарушений правил стоянки сократилось почти на 30 процентов
В Центре организации дорожного движения привели статистику, связанную с количеством нарушений правил остановки в Москве.
По словам представителей ЦОДД, если сравнивать с прошлым годом, наблюдается положительная динамика и уменьшение нарушений со стороны водителей.
— Количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 28 процентов, — говорится в новости.
#ИТС сообщает: количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому стало меньше помех для городского транспорта и заторов из-за неправильно припаркованных машин. pic.twitter.com/B7ohIYvviP— ЦОДД (@gucodd) 4 июля 2019 г.
Так, благодаря правильной парковке стало меньше помех для городского транспорта. При исследовании применялась Интеллектуальная транспортная система (ИТС).
Читайте также: Фанерные щиты в виде полицейских появились на пешеходных переходах Москвы