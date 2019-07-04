Показательная тренировка прошла в честь 10-летия санитарной авиации

Эвакуацию проводили с участием сотрудников Московского авиационного центра Департамента ГОЧСиПБ и Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) Департамента здравоохранения.

По легенде пострадавший, Александр Иванов, отдыхал за городом, и на него рухнуло дерево. Его товарищ, Михаил, не мог вытащить его из-под дерева самостоятельно и оказать первую помощь, а сам Александр потерял сознание.

— Алло, 112? На друга упало дерево! Срочно нужна помощь! — сообщил Михаил по телефону.

На горизонте тут же показывается машина спасателей — едет быстро, с мигалкой и сиренами. С помощью специального оборудования дерево подняли за минуту. Александра бережно переложили на носилки, зафиксировали тело ремнями и понесли на площадку, где ждал вертолет ЦЭМП. Авиационно-спасательная бригада сразу начала реанимацию. Это очень важно — стабилизировать состояние больного на земле.

Так перевозить его будет безопаснее. Но в экстренном случае врачи смогут оказать помощь и в воздухе. Медики здесь — настоящие герои и профессионалы своего дела.

— Наши доктора ничем не отличаются от других, — скромно говорит врач анестезиолог-реаниматолог ГКУ «Московский авиационный центр» Александр Сергеев. — Хотя, конечно, вызывают нас в самых сложных ситуациях.

Предварительно врачи проходят специальную подготовку. Им объясняют, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, обезопасить себя и вывести пострадавших из опасной зоны. Кстати, у сотрудников авиацентра есть квалификация спасателя.

— Наш вертолет оборудован как реанимобиль, но с некоторыми нюансами. Так, специальный диэлектрический пол позволяет проводить дефибрилляцию прямо в полете, чтобы не отключилась какая-либо аппаратура. Автомобилям скорой помощи в таком случае останавливаются, — поясняет Александр. — В воздухе мы затормозить не можем.

Тренировочную ситуацию спасатели отработали как положено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустам Закиров, заведующий оперативным отделом ЦЭМП:

— Наша работа с Московским авиационным центром продолжается уже десять лет. Центр экстренной медицинской помощи занимается медицинским обеспечением: это наши медики, наше оборудование. А Московский авиационный центр — это пилоты и спасатели. Именно такая объединенная бригада и работает на территории Москвы. Мы отрабатываем все чрезвычайные ситуации.

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