Многодетные россияне победили в фотоконкурсе
Подведены итоги очередного фотоконкурса «От трех до бесконечности», организованного Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы». В этот раз лучшую фотографию выбирали американский журналист Эдди Опп и руководитель культурного проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников.
— Очень сложно было выбрать лучшую фотографию, — признался Эдди Опп. — Родители снимают много забавных моментов, но мы старались найти именно тот, что фотографически интересен.
Василий Прудников сообщил, что был приятно удивлен географией участников, ведь в конкурсе участвовали семьи из самых разных уголков России — от Калининграда до Камчатки, есть и зарубежные участники.
Первое место досталось семье Терентьевых за фото «Под гладью воды». Семья сфотографировала себя во время отпуска. Второе место взяла семья москвичей Ичиных из Измайлова. Их снимок «Семья в интерьере» подкупил жюри своей простотой. А третье место разделили сразу два автора — Зарина Савельева из Санкт-Петербурга и турецкий фотограф Муса Таласли.
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