Фестиваль православных песнопений стартовал в «Коломенском»
В этом году мероприятие посвящено 25-летию со дня включения храма Вознесения Господня в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Именно в нем и проходит основная часть выступлений начиная с 1993 года, когда был проведен первый фестиваль.
— «Русь певчая» продлится с 4 по 18 июля. Сегодня мы услышали артистов Московского мужского хора имени Патриарха Алексия II и вокального ансамбля Florium. На закрытии ожидается представление не менее знаменитого хора храма-музея святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Художественный руководитель коллектива — заслуженный артист России Алексей Пузаков, — поделился начальник отдела музыкальных, театральных и праздничных программ Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское» Эдуард Крамп. — Символично, что фестиваль, созданный по благословению патриарха Алексия II, открывает хор, названный в его честь.
Он отметил, что 9 июля концерт посвятят Дню семьи, любви и верности.
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