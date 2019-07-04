Столичные ЗАГСы и центры госуслуг проведут акцию для молодоженов
Молодожены, решившие зарегистрировать брак 8–13 июля, смогут оформить право собственности на недвижимость в сокращенные сроки. Управление ЗАГС столицы и центры госуслуг «Мои документы» запускают специальную акцию.
— Это станет возможно благодаря акции «Персональное предложение», которую в преддверии Дня семьи, любви и верности запустят совместно с Росреестром, — говорится на официальном портале мэра Москвы.
Праздник под названием День семьи, любви и верности отмечают в России с 8 июля 2008 года. В этом году праздник выпадает на понедельник.
Так, акция «Персональное предложение» пройдет во всех ЗАГСах, дворцах бракосочетания и на новых городских площадках Москвы.
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