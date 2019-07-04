Москвовед рассказал, как набережные в центре столицы выглядели раньше

Набережные Москвы и век назад, и сейчас были и остаются одним из самых любимых мест для прогулок жителей столицы. Сегодня здесь можно отвлечься от рутины повседневности и насладиться красотами природы вкупе с архитектурными постройками исторических особняков и современных небоскребов.

Однако так было далеко не всегда. По словам москвоведа Александра Васькина, еще в начале XIX века благоустроенных набережных в столице было не так много, всего 2–3 километра. Это примерно 20–35 минут прогулки неспешным шагом.

— Большая часть набережных представляла из себя необустроенные берега и обрывы, — отметил Васькин. — Например, на месте сегодняшней великолепной Крымской набережной и вовсе были огороды.

Сейчас Кремлевская набережная блистает благоустроенной пешеходной зоной. А когда-то была простым пляжем. Без следов какого-либо благоустройства.

Но все-таки были места, где любили прогуливаться знатные особы и собиралась творческая молодежь прошлого столетия. Среди таких общественных пространств и Пресненская набережная.

Александр Васькин рассказал, что в далеком прошлом одна из самых известных купален города была на Пресне.

— Отдыхающие переодевались в специально построенных деревянных домиках, тут же стояли и бани, где можно было помыться после купания, — рассказал историк. — К слову, пляж был платным. За купание в этом месте москвичи платили от трех копеек и выше.

Пресненская набережная берет начало от улицы Тестовской и заканчивается, переходя в Смоленскую набережную. Она появилась в конце XIX века. До 2007 года носила название Краснопресненской в память о революционных событиях 1905 года. Однако сейчас прибрежная территория обрела свое историческое имя, которое созвучно с названием деревеньки Пресня, существовавшей здесь в незапамятные времена.

БЫЛО: В 1920-е годы эта набережная называлась Пречистенской. Пляжная зона тогда была платной Фото: PASTVU_COM

Сейчас Пресненская набережная проходит вдоль делового центра «Москва-Сити». На месте когда-то располагавшихся здесь каменоломен вырос фантастический по очертаниям архитектурный комплекс с огромными башнями различной высоты и конфигурации. Это место для гостей столицы и жителей — одно из любимых для фотографирования. Все-таки фон фотографии играет огромную роль! А ведь буквально десять лет назад столичные прибрежные пространства можно было смело назвать пустырем.

Здесь буйствовало запустение. В последние годы ситуация кардинально поменялась в лучшую сторону.

— Мы живем во времена расцвета набережных Москвы. В России больше нет городов, где бы так активно осваивалось прибрежное пространство. Мы — свидетели исторического этапа, когда набережные превращаются из «заросших огородов» в комфортные места для отдыха. Такого в истории Москвы еще не было. Особенно радует благоустройство в новых жилых районах, к примеру, набережная Марка Шагала. Я видел проект — это что-то невероятное! Огромная прибрежная территория, более 7,5 километра, будет облагорожена, — сказал Александр Васькин.

Москвовед также отметил благоустройство Крымской набережной. Изначально она представляла собой проезжую часть, в то время как сейчас здесь расположен парк с европейской инфраструктурой: проложены велодорожки, работают летние кафе и торговые павильоны.

Городские власти активно реализуют программу развития прибрежных территорий. В ближайшие годы запланировано благоустройство 150 километров набережных. Так, до 2023 года на территориях около воды будет создано 40 общественных пространств, 20 причалов для речных трамваев и 13 новых мостов через Москву-реку.

На этот год запланировано благоустройство шести набережных: Овчинниковской, Озерковской, Марка Шагала, в Капотне, Кожуховского затона, а также на берегу реки Сходни. Здесь появятся променады, кафе, спортивные и рекреационные зоны. На некоторых территориях создадут необычный ландшафт. Например, на набережной Марка Шагала появятся искусственные холмы, которые защитят горожан и туристов от ветра и городского шума.

Продолжается реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных. Вдоль Москвы-реки сделают комфортные и широкие пространства, удобные для пешеходов.

Жительница района Капотня Анастасия Михайлова уверена, что создание комфортной городской среды посредством благоустройства набережных способствует тому, чтобы москвичи больше проводили времени вне помещений, выходили на улицу, пересаживались из автомобилей на велосипеды и самокаты.

— Теперь для того, чтобы провести выходные на природе, совсем не обязательно прокладывать сложный маршрут, ведущий далеко за МКАД, можно всей семьей просто отправиться на ближайшую набережную, — отметила Анастасия Михайлова.

Кстати, в парке на набережной в Капотне вскоре появится бульвар. Он протянется на 500 метров вдоль набережной Москвы-реки и будет предназначен для прогулок и занятий спортом.

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