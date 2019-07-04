От дома до работы: глава управы района Нагатино-Садовники рассказал о своем утре

Рабочий день главы управы начинается рано: на часах 6:30 утра, а мы с Сергеем Константиновичем уже мчимся в автомобиле в управу.

— Встаю я часов в 5 утра, — бодро рассказывает Федоров. — Дело в том, что мне на 45-летие подарили щенка алабая, а представителю этой породы просто необходима активность. Приходится подстраиваться! Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили.

После прогулки с собакой, рассказывает Сергей Константинович, он обычно отправляется на кухню.

— Я люблю готовить, у меня это неплохо получается. Недаром же окончил кулинарное училище, — улыбается он. — На завтрак мне несложно пожарить яичницу или сварить кашу. В выходные дни или во время отпуска могу овощи на гриле или шашлык приготовить, а гости хвалят мое фирменное блюдо — фаршированный перец на огне. Хорошо бы, конечно, было готовить себе и домашний обед, но времени на это не хватает. На завтрак предпочитаю пить не кофе или чай, а воду.

За разговорами время летит незаметно, и вот на часах уже 7:25, а за окном мелькает городской пейзаж. Но Сергей Константинович не спешит в управу.

— Сейчас объедем дворы, — поясняет он. — Посмотрим, все ли чисто, убрано. К восьми часам жители, как правило, идут на работу, а чтобы их утро было добрым, все должно быть красиво и ухоженно.

Пока нарезаем круги по району, Сергей Константинович успевает вести машину, отвечать на мои вопросы и хозяйским взглядом внимательно осматривать территорию. За четыре года работы главой управы он знает каждый уголок района.

— У нас 189 дворовых территорий и большая промышленная зона. Наш район один из крупнейших в столице, хотя живет у нас порядка 70 тысяч человек, — подмечает Федоров. — И наша задача, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно. Сейчас мы едем по улице Академика Миллионщикова, здесь в рамках программы «Мой район» ведутся масштабные работы.

Действительно, вдоль дороги работает специальная техника, трудятся специалисты. Проехав еще минуту, останавливаемся у зеленого сквера в Коломенском проезде, где, несмотря на ранний час, уже гуляют мамы с колясками, на скамейках отдыхают люди старшего возраста, а рядом на детских площадках играет малышня.

— Этот яблоневый сад мы благоустроили в прошлом году, создали хорошую пешеходную зону, провели освещение, установили скамейки, урны — теперь это место притяжения жителей, — с гордостью рассказывает Федоров.

Недолгая прогулка, и мы уже во дворе у дома № 21 на Нагатинской улице.

— В прошлом году жители обратились с просьбой сделать дворовую территорию более современной. Мы уже начали работу, в этом ее завершим. Стараемся, чтобы все наши территории были универсальными, — осматривая работы, рассказывает глава управы.

Здесь одна площадка для малышей, другая для детей постарше. Рядом спортивная зона, место для выгула собак. В таком пространстве каждый найдет дело по душе! Глава управы украдкой смотрит на часы — до начала официального трудового дня осталось 10 минут. Пора решать новые дела!

СПРАВКА

Сергей Константинович Федоров родился 28 апреля 1974 года в Москве. Окончил Московскую государственную академию коммунального хозяйства и строительства. С 2007 по 2009 год работал заместителем директора по инженерной и технической службе, заместителем руководителя по инженерной и технической службе ГУ города Москвы «Инженерная служба района Чертаново Центральное». С 2009 по 2010 год был директором ГУП «Дирекция единого заказчика района Чертаново Северное». В 2011 году стал начальником ГУП города Москвы «Дирекция единого заказчика Головинского района». В 2013 году назначен заместителем главы управы района Чертаново Центральное. С 8 сентября 2015 года — глава управы района Нагатино-Садовники.

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