От дома до работы: глава управы Бабушкинского района рассказал о своем утре

— Привычка вставать пораньше — важное дело, не поверите, но приучает к раннему подъему особый ритуал. У разных людей он свой, — рассказывает Аганеев. — Я, например, всегда начинаю утро с горячего черного кофе. Включаю планшет и просматриваю новости о своем районе.

Ранний подъем — привычка, оставшаяся еще со студенческой жизни.

— Сейчас я даже на работу приезжаю на час раньше, — говорит Аганеев. — Делается это не просто так. За это время мы вместе с начальником ГБУ «Жилищник» Сергеем Карасевым обходим все центральные улицы района. Это тоже ритуал! Обязательно разговариваем с рабочими и проверяем, как убирают территорию. Отменить прогулку не может ни дождь, ни снег.

Более того, «особенная» погода даже лучше, уверен глава управы, так наблюдения получаются более объективными.

— Да и к тому же у нас прекрасный район. Здесь много красивых парковых зон. Прогуляться по ним перед началом рабочего дня — это получить положительный заряд эмоций, — добавляет глава района.

Кстати, по пути на работу Сергей Аганеев заглядывает и в соседние районы.

— Смотрю, как благоустраивают и озеленяют территорию соседи. Некоторые идеи беру на вооружение, — рассказывает он.

Ровно в 8:00 руководитель райадминистрации открывает дверь своего кабинета. Начинается обычный рабочий день. Совещания, встречи с жителями района и другие важные дела. Иногда за день приходится ответить на сотню звонков. График, что и говорить, напряженный. К сожалению, проводить время с семьей Сергею Аганееву удается только в выходные дни.

— Люблю такие моменты. Жена и дочь просыпаются, а я уже приготовил им вкусный и полезный завтрак. Улыбки близких и родных помогают мне настроиться на хороший и продуктивный день, — улыбается Сергей Аганеев.

В свободное время глава управы старается отправиться за город или выбраться на спортивную площадку.

— Конечно, не всегда получается выбраться за город всей семьей, но тем ценнее такие дни. Я очень люблю вспоминать потом, как отдыхали вместе. Природа и близкие люди рядом, что может быть лучше? — задает риторический вопрос Аганеев.

КСТАТИ

Площадь района Бабушкинский составляет 507 гектаров. В нем проживают 88 тысяч человек. История района связана с именем Героя Советского Союза, летчицы Жени Рудневой. Одна из улиц района носит ее имя, там же установлен памятник.

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