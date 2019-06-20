От дома до работы: глава управы района Арбат рассказал о своем утре

Четверг, район Митино, на часах всего 6:00, а у Максима Александровича Дерюгина утро в разгаре: подъем в 5:30, пробежка 5 километров, плотный завтрак.

— Супруга у меня кондитер, поэтому на столе часто сладости — пирожные, десерты. Если был заказ на пирожное, например, она обязательно оставляет несколько штук на пробу дочке, сыну и мне. Поэтому, чтобы держать себя в форме, я и начал бегать.

Провожая Максима Александровича на работу, жена вручает ему контейнеры с домашней едой, чтобы супруг при сложном графике не забывал поесть. Но времени на обед часто не хватает — летучки, собрания, прием населения, выездные совещания, встречи с активистами района занимают много времени.

— Арбат — историческое место, визитная карточка столицы. С этим районом связано много воспоминаний. Школьником я приезжал сюда крайне редко — не было возможности, а когда мы с друзьями тут оказывались, то бежали есть бургеры. Сейчас меня интересует совсем другое, например санитария. Увидел недочет, что бывает редко, сразу пишу поручения начальникам участков. Через 10–15 минут получаю отчет об устранении. У нас нельзя затягивать, Арбат — лицо Москвы, здесь всегда много гостей.

Город только начинает просыпаться, летнее солнышко робко просачивается сквозь листву тенистой аллеи.

— Я люблю просыпаться рано, чтобы день был длинным и продуктивным. На сон мне 5–6 часов достаточно, а сейчас идем в метро, минут через 30–35 мы на месте, удобно и быстро, — улыбается глава управы Арбата. — Иногда езжу и на машине, выезжаю рано, поэтому укладываюсь в 40–45 минут. Несколько раз приезжал из Митина на Арбат на велосипеде, расстояние всего порядка 22 километров, легкая нагрузка, дорога занимает один час.

У Максима Дерюгина несколько велосипедов, один из них раскладной, лежит в багажнике автомобиля на случай, если хозяин захочет проехать на нем по всем 108 дворам Арбата. От станции метро мы идем до управы района пешком.

— В любое время года, в любую погоду я до начала рабочего дня обязательно объезжаю район по периметру, часто хожу пешком, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Я доверяю своей команде, но считаю, что лучший контролер ты сам, хочу все видеть своими глазами.

Зимой Дерюгин проверяет, как идут уборка и вывоз снега, чистка кровли, летом обязательно посещает объекты, где ведется благоустройство. Причем проживающие на Арбате люди принимают в работе большое участие.

— Не кривя душой, скажу, в каждом дворе нашего района немало активных жителей. В моем телефоне много чатов, я круглосуточно на связи, ко мне можно обратиться в любое время, — мы входим во двор между домами № 26, 28, 32 в Староконюшенном переулке. — Сейчас здесь ведется благоустройство, меняем асфальт, сажаем кустарники, обустраиваем газоны, устанавливаем бортовые камни, с уклоном, как положено. Минутку.

Максим Александрович отошел к рабочим, стал обсуждать ход работы с руководителем участка и инициативной группой. До начала официального рабочего дня еще 20 минут, но для главы управы Арбата работа уже началась.

СПРАВКА

Максим Александрович Дерюгин родился 29 марта 1980 года в городе Рязани. В 2002 году окончил Московский педагогический государственный университет по специальности «Технология и предпринимательство», а в 2007-м — Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2006 по 2008 год работал заместителем генерального директора ГУП города Москвы «Горзеленхоз № 4». В 2008 году назначен на должность директора ГУП «Дирекция единого заказчика района «Нагатино-Садовники». С 2010 по 2013 год — заместитель главы управы района Якиманка по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики. С 2013 года — глава управы района Арбат.

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