Район — настоящий эталон. Капотня превращается в образцовый по уюту уголок Москвы

С 2011 года на Московском НПЗ продолжается масштабная модернизация стоимостью более 250 млрд рублей. Ее цель — повысить стандарты производства и экологической безопасности. Уже в 2013 году завод полностью перешел на выпуск топлива экологического класса «Евро-5», на два с половиной года опередив требования правительства. Неудивительно, что Москва раньше, чем вся Россия, перешла на новый стандарт топлива: благодаря заводу рынок был им уже насыщен.

— Переход на экологичные виды топлива в столице позволил снизить выбросы загрязняющих веществ от автомобилей на 35 процентов. Позитивная динамика наблюдается и в качестве воздуха по городу в целом. В частности, в воздухе стало на 17 процентов меньше диоксида азота и на 23 процента — оксида углерода, — отмечает глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Мегаполису — современная промышленность

Как рассказали «ВМ» на Московском НПЗ, с 2011 по 2015 год заводу удалось ликвидировать все оставшиеся еще с прошлых десятилетий отходы нефтепереработки. Была выведена из эксплуатации и демонтирована устаревшая установка производства битума.

Для того чтобы предприятие полностью перешло на выпуск продукции класса «Евро-5», были построены новые установки, которые позволили дополнительно снизить содержание загрязняющих примесей в моторном топливе.

Сегодня завод находится в середине программы масштабной модернизации. Первый этап уже позади, в завершающей фазе находится реализация проектов второго этапа. Сейчас в фокусе внимания — комбинированная установка переработки нефти «Евро+» и биологические очистные сооружения «Биосфера». Последние ввели в эксплуатацию еще в 2017 году. Теперь уникальный комплекс вышел на проектную мощность и обеспечивает практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря «Биосфере» в 2018 году завод в три раза сократил потребление речной воды, а также существенно снизил нагрузку на городские очистные сооружения.

Ключевым событием второго этапа модернизации станет пуск комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Современный высокотехнологичный комплекс заменит сразу пять установок предыдущего поколения, 1960-х годов постройки.

Оборудование и сооружения «Евро+» занимают площадь всего 6 гектаров, что на 15 процентов меньше по сравнению с установками, которые будут выведены из эксплуатации. Для нефтепереработки это уникальный пример компактности. Благодаря новому комплексу завод будет модернизирован на 80 процентов. При этом, как отмечают эксперты, общее воздействие предприятия на окружающую среду с пуском «Евро+» сократится на 11 процентов с каждой переработанной тонны нефти.

Что важно, будут созданы и новые высокотехнологичные рабочие места для москвичей.

— Реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода позволит снизить воздействие на экологию в четыре раза, — заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра работ по строительству «Евро+». — На сегодня объем выбросов в атмосферу и в воду снизился вдвое. В 2019 году установка заработает на полную мощность, и это даст возможность уменьшить воздействие на окружающую среду еще в два раза.

Перезагрузка Капотни

Район Капотня развивается вместе с предприятием. Сразу 3500 человек взялись за благоустройство этой промышленной окраины, чтобы сделать из нее город-сад. Правительство Москвы разработало концепцию преображения Капотни. Планируется обновить практически все: жилые дома, дворы, зеленые зоны, пешеходные маршруты. А еще в районе появится полноценная набережная. Строители расширят проезжие части дорог и проложат четыре километра водосточных систем.

— Капотня, которая всегда считалась промышленной окраиной Москвы, должна стать эталонным по качеству городской среды районом, — считает урбанист Антон Медынцев. — Правильно, что начали с нее. Это один из самых труднодоступных районов. А теперь, когда вдоль Москвы-реки появится парк, попасть сюда можно будет даже пешком из Марьино или Братеева.

В благоустройстве Капотни участвует и Московский НПЗ. Сам район в свое время вырос как рабочий поселок при заводе. Сейчас предприятие осуществляет программу социальных инвестиций «Родные города», которая объединяет инициативы и проекты компании «Газпром нефть» в регионах своего присутствия. Московский НПЗ, например, активно участвует в благоустройстве и развитии Юго-Восточного округа столицы.

— В апреле наши сотрудники приняли участие в субботнике в районе Капотня, — рассказывает заместитель генерального директора предприятия Денис Зыков. — Участниками мероприятия стали волонтеры завода.

Субботник прошел на набережной Москвы-реки в зоне отдыха жителей Капотни, а также на Аллее Славы, посвященной истории Великой Отечественной войны.

С пользой в интересном формате

В мае около сотни волонтеров завода приняли участие во всероссийской экологической акции по раздельному сбору и сортировке мусора «Чистые игры».

— В состав команд вошли работники МНПЗ, студенты РГУ нефти и газа им. Губкина, колледжа связи и жители Капотни, — рассказывает Денис Зыков. — Участники соревновались в уборке береговой линии. Задачей стало собрать как можно больше мусора, оставленного отдыхающими или вынесенного на берег рекой.

Депутат Мосгордумы Инна Святенко, принявшая участие в церемонии награждения победителей, отмечает:

— Капотня — первый район, где проходит комплексное благоустройство в таком масштабе. Большое достижение, что этот проект — совместная дружная работа города, жителей и волонтеров Московского НПЗ. Скоро тут появятся комфортные тротуары, еще больше прогулочных зон и площадок. А такие экологические проекты показывают, что все это попадет в надежные и заботливые руки.

Координатор эколого-волонтерского проекта «МосЭко» Михаил Антонов добавляет:

— Набережная Москвы-реки протяженностью больше двух километров скоро станет одной из лучших прогулочных зон мегаполиса. Поэтому сейчас особенно важно показать, что мусор, который остается после отдыхающих, должен быть собран и утилизирован. Те, кто к этому неравнодушен, вызывают только уважение.

— Московский НПЗ, постоянный активный участник экологических проектов, с каждым годом уделяет все больше внимания «зеленым» темам, объединяя своих сотрудников, студентов профильных вузов и жителей, — добавил Денис Зыков.

Белые лебеди на городском пруду

Еще одна «экологическая» инициатива предприятия — забота о птицах. Рядом с заводоуправлением есть пруд, где живет уже пятое поколение белых лебедей. Работники завода создали для них все необходимые условия: берега водоема вымостили камнем, на воде появились деревянные плоты с домиками, чтобы птицы чувствовали себя комфортно. Вода постоянно обновляется: она проходит систему очистки и фильтрации.

— Завод не только активно внедряет природоохранные проекты, но и совмещает их с образовательными акциями в интересной форме. Для детей это возможность познакомиться с природой, находясь в своем районе, рядом с домом, где созданы комфортные уголки живой природы. Именно поэтому в Капотне сложилась прекрасная традиция — выпускать лебедей в пруд каждую весну, — отметил зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Кстати, парковые лебеди регулярно приносят потомство. Ведь живется им хорошо. Летом птицы проводят время на воде, прячась от непогоды в деревянные домики, расположенные на плотах. Зимой пернатые находятся в оборудованном вольере с теплым бассейном. В это время за ними ухаживают профессиональный орнитолог и группа смотрителей. Помимо лебедей здесь обитают утки и чайки, а еще — пресноводные черепахи, весьма чувствительные к чистоте воды.

Антон Медынцев рассуждает:

— Москва — гигантский город, и, как в любом мегаполисе, люди здесь остро нуждаются в общении с природой. Именно поэтому так популярен, например, зоопарк. Но ехать туда из Капотни долго. К тому же люди хотят, чтобы природа была совсем близко. Я знаю несколько элитных жилых комплексов в Западном округе, где на территории есть свои зоопарки. Конечно, это очень дорогое удовольствие. Поэтому когда какое-то предприятие берет на себя организацию пусть и не зоопарка, но действительно уголка живой природы — это очень правильная и близкая людям история.

Забота о соседях

Важный экологический проект завода — озеленение. В конце мая волонтеры предприятия вместе с участниками проекта «Московское долголетие» и представителями муниципальной власти в пятый раз высадили деревья в парке 850-летия Москвы. На этот раз — 81 лиственницу: по числу лет работы завода. В Юго-Восточном округе становится все больше зеленых уголков, парков и аллей. Они образуют комфортное общественное пространство и превращаются в полноценные рекреационные зоны.

Теперь частью его стала лиственничная роща.

— На Московском НПЗ продолжается экологическая модернизация, благодаря которой предприятие снижает воздействие на окружающую среду, — отметил генеральный директор завода Виталий Зубер. — Вместе с этим предприятие активно поддерживает развитие инфраструктуры в близлежащих районах. Вместе мы делаем город еще красивее и зеленее.

Высадка рощи стала продолжением традиции, которую еще в 2015 году заложили волонтеры предприятия вместе с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

— Я помню времена, когда наш парк был совсем голым — такой пустырь на берегу Москвы-реки, — рассказывает жительница Марьино Ирина Загорская. — Хорошо, что здесь появляются деревья. И здорово, что сейчас есть возможность свободно пройти и проехать вдоль Москвы-реки в Капотню. Зимой мы с дочерью отправляемся туда на лыжах. А летом — на велосипедах. Вообще сама идея сделать непрерывный парк от Марьино до Капотни — очень хорошая. Потому что на другом берегу Москвы-реки, в Братееве, такой парк есть. Теперь скоро, я надеюсь, будет и у нас.

Спорт и театр

Впрочем, не экологией единой. Недавно завершился ремонт спортивного зала во Дворце культуры «Капотня». Обновленную инфраструктуру будут использовать жители района, занимающиеся в спортивных секциях. Новый зал теперь имеет все необходимое для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. В рамках ремонта в помещении сделали травмобезопасное антискользящее покрытие пола, полностью заменили электропроводку, установили энергосберегающие светодиодные светильники.

Сейчас спортзал соответствует всем требованиям безопасности. Его могут посещать 3,5 тысячи человек в месяц.

— С просьбой привести в порядок спортивный зал в начале осени прошлого года обратились жители Капотни. Благодаря участию в проекте Московского НПЗ нам удалось оперативно завершить эту работу, — заявил префект ЮгоВосточного округа Москвы Андрей Цыбин.

Депутат Инна Святенко уверена:

— Завод подает пример, как нужно реализовывать социальные программы в тесном взаимодействии с жителями и получать ощутимый результат. Современные спортивные объекты и инфраструктура рядом с домом — это большой вклад в комфортную среду города.

— Мы активно участвуем в развитии соседних районов. В приоритете — образовательные проекты, благоустройство и, конечно, спорт. Можно с уверенностью сказать, что отремонтированный зал прослужит жителям многие годы. Мы надеемся, что здесь воспитают немало спортивных талантов, — подчеркнул гендиректор предприятия Виталий Зубер.

Кстати, в нынешнем году сотрудничество с районом продолжается. В этом же ДК «Капотня» решено модернизировать и театральный зал.

Антон Медынцев считает:

— Москва довольно успешно пытается стать мегаполисом будущего. В городе благоустраивают улицы, дворы и целые районы, здесь появляются новые парки. И что особенно важно, меняется производство — оно становится более высокотехнологичным и безопасным, как и должно быть в современном городе. Сегодня все предприятия Москвы в совокупности дают не более 7 процентов от всех выбросов в атмосферу. Это результат правильной экологической политики города. Чтобы сделать Москву более чистой, я считаю, нужно в ходе программы «Мой район» развивать еще и удобную систему общественного транспорта, чтобы у автовладельцев появилась достойная альтернатива личной машине.

СПРАВКА

Московский НПЗ с 2011 года поддержал более 50 городских экологических проектов. Приоритетными направлениями стали благоустройство, озеленение и развитие инфраструктуры Юго-Восточного округа. Так, в поддержку городских проектов по озеленению волонтеры МНПЗ высадили больше тысячи деревьев. Традиционной стала акция по пополнению лиственничной рощи в парке 850-летия Москвы. В 2018 году работники МНПЗ высадили хвойную аллею на территории социального центра «Печатники». Озеленение проводится и на самом предприятии, где число деревьев на четверть превышает процент озеленения по Москве.

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