Московские балетные сезоны помогают встать на пуанты

— Как бы городские власти ни поддерживали то или иное направление — культуру, спорт, экологию, — важно, чтобы инициатива исходила от граждан, людей разных профессий, любящих свое дело, — убежден Егор Симачев.

Вся его жизнь связана с балетом. Сын бывших ведущих солистов Большого театра Николая Симачева и Татьяны Красиной, в 1995 году Егор окончил Московскую академию хореографии и был принят в труппу главного театра РФ. Впрочем, Егору всегда хотелось не только выступать на сцене, но и системно популяризировать искусство.

— Балет помогает сформировать культурную личность, и это визитная карточка России, — делится с ≪ВМ≫ собеседник. — Поэтому важно, чтобы как можно больше людей имели возможность прикоснуться к балету, стать его частью.

Чтобы привлечь внимание широкой публики к изящной хореографии, в 2017 году Егор вместе с командой даже отважились бросить вызов прочим смельчакам и подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса: поехали в Сочи, где на высоте 2320 метров, на подвесном мосту в горах, провели показательный урок балета — артисты детской труппы представили сложные этюды, включая исполнение шпагата прямо на перилах моста. Зрители смотрели с замиранием сердца, а фото с мероприятия облетели весь мир. Позже отдельные фрагменты уникального выступления вошли в программу бесплатных мастер-классов, проводимых Симачевым для москвичей. Сегодня артист регулярно организовывает уроки в парках, моллах.

— Мы также участвуем во множестве фестивалей: ≪Детских балетных сезонах≫, ≪Московских сезонах≫, ≪Ярких людях≫, —перечисляет Егор.

Зачастую на таких мероприятиях профессионалы выступают вместе с любителями. Подобный формат дает отличную возможность убедить сомневающихся —балету покорны все возрасты, и рост-вес не так уж важен, было бы желание!

—Одним из самых запоминающихся выступлений стал наш ≪балет в космосе≫, —рассказывает Симачев. —Юные воспитанники мастерской представили отрывки всемирно известных балетов, находясь на базе подготовки космонавтов (НИИЦ космонавтов им. Ю. А. Гагарина). Таким образом нам удалось совместить сразу два символа России: балет и космос. Видео собрало немало лайков в интернете.

Артисты всегда охотно поддерживают своими красочными постановками соцпроекты.

—Как-то мне позвонили из детской клинической больницы в Северном Тушине и рассказали, что готовят благотворительный праздник для маленьких пациентов при поддержке байкеров из клуба ≪Ночные волки≫. Мы придумали номер, объединивший на одной площадке маленьких балерин и тяжелые мотоциклы с брутальными мужчинами. Получилось зрелищно!

А еще есть у Егора Симачева мечта —музей балета:

—Было бы здорово соединить в одном музейном пространстве классическую эпоху и современные технологии: аудио подкасты, интерактивные стены. Сейчас разрабатываем концепцию и изучаем мировой опыт.

На вопрос о том, что такое счастье для творческого и активного человека, Егор отвечает :

—Для меня счастье —это, во-первых, моя семья, а во-вторых, —возможность заниматься любимым делом. В общем, меня можно считать счастливым!

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