Пешеход погиб после аварии в Новой Москве
• 00:37 • 5 июля 2019
Поделиться:
0
doc762vsf0r8ls1fynzq9gg
Второй пешеход получил травмы и ранения
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции подтвердила, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве погиб человек.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла на 67-м километре Киевского шоссе — машина сбила двух пешеходов. Один человек погиб, один получил травмы и ранения.
Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает РИА Новости.
Напомним, 3 июля произошло крупное ДТП на Варшавском шоссе — столкнулись четыре машины.
Читайте также: Два легковых автомобиля столкнулись на МКАД
Теги:
00:375 июля 2019
00:115 июля 2019
22:254 июля 2019
22:254 июля 2019
22:214 июля 2019
22:134 июля 2019
22:004 июля 2019
21:484 июля 2019
21:044 июля 2019
20:544 июля 2019
20:394 июля 2019
20:294 июля 2019
20:014 июля 2019
19:014 июля 2019
18:474 июля 2019
18:044 июля 2019
18:004 июля 2019
17:524 июля 2019
17:254 июля 2019
17:134 июля 2019
17:014 июля 2019
16:584 июля 2019
16:554 июля 2019
16:514 июля 2019
16:324 июля 2019
16:294 июля 2019
16:244 июля 2019
16:144 июля 2019
16:004 июля 2019
15:204 июля 2019
14:524 июля 2019
14:454 июля 2019
14:364 июля 2019
14:364 июля 2019
14:244 июля 2019
14:194 июля 2019
14:014 июля 2019
13:334 июля 2019
13:254 июля 2019
13:184 июля 2019
13:144 июля 2019
13:124 июля 2019
12:474 июля 2019
12:444 июля 2019
12:274 июля 2019
12:204 июля 2019
12:134 июля 2019
11:584 июля 2019
11:364 июля 2019