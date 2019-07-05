Журналисты нашли изображение граффитиста Бэнкси
Журналисты обнаружили запись с мужчиной, который может являться Бэнкси — всемирно известным художником-граффитистом, о личности и внешности которого доподлинно практически ничего неизвестно.
Мужчина с закрытым футболкой лицом попал в кадр во время съемки в Лондоне в 2003 году. На записи видно, как он рисует два граффити — обе работы были позднее признаны Бэнкси.
Однако в 2003 году на это видео никто не обратил внимание. Лишь 16 лет спустя журналист Роберт Мерфи наткнулся на уникальные кадры, собирая сведения о Бэнкси, пишет The Guardian.
He is famous the world-over, but the artist Banksy is rarely seen. Now what could be the only televised interview with him has been uncovered, from an ITV News London programme back in 2003. pic.twitter.com/rUzjOpB4kB— ITV London (@itvlondon) 4 июля 2019 г.
Ранее Бэнкси оказался в центре скандала, который сам и срежиссировал: проданная с торгов работа граффитиста самоуничтожилась на глазах участников аукциона. Поскольку полотно уже формально стало собственностью покупательницы, выложившей за него 1,4 миллиона долларов, Бэнкси пригрозили уголовной ответственностью за порчу чужого имущества.
При этом привлечь художника к ответственности практически нереально, поскольку о его личности никто ничего не знает.
Читайте также: Бэнкси нарисовал «рождественское» граффити в сталелитейном центре Уэльса