Журналисты нашли изображение граффитиста Бэнкси

Журналисты обнаружили запись с мужчиной, который может являться Бэнкси — всемирно известным художником-граффитистом, о личности и внешности которого доподлинно практически ничего неизвестно.

Мужчина с закрытым футболкой лицом попал в кадр во время съемки в Лондоне в 2003 году. На записи видно, как он рисует два граффити — обе работы были позднее признаны Бэнкси.

Однако в 2003 году на это видео никто не обратил внимание. Лишь 16 лет спустя журналист Роберт Мерфи наткнулся на уникальные кадры, собирая сведения о Бэнкси, пишет The Guardian.

He is famous the world-over, but the artist Banksy is rarely seen. Now what could be the only televised interview with him has been uncovered, from an ITV News London programme back in 2003. pic.twitter.com/rUzjOpB4kB