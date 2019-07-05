Ученые объяснили вред вейпов и электронных сигарет
Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что употребление электронных сигарет и вейпов отрицательно повлияет на нейральные стволовые клетки, что в итоге ведет к негативным последствиям для всего организма.
Упомянутые клетки являются неспецифическими — они способны превращаться в клетки любого типа из имеющихся в организме человека. Однако под воздействием жидкостей из электронных сигарет и вейпов в этих клетках накапливается чрезмерное количество кальция, что приводит к разрушению митохондрий и смерти клеток.
В итоге организм лишается источника образования клеток, поясняет один из авторов исследования, доктор Атена Захеди. Это подтвердил эксперимент с участием лабораторных мышей, пишет The Mirror.
Ранее главный нарколог Минздрава России Евгению Брюн рассказал о вреде электронных сигарет и кальянов, которые многие ошибочно считают менее вредной альтернативой табачным изделиям.
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