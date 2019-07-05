Роструд разъяснил порядок оплаты работы за отпускников
Федеральная служба по труду и занятости дала разъяснения по процедуре оплаты труда сотрудников, выполняющих помимо собственных обязанностей еще и работу коллег, которые ушли в отпуск.
Как уточнили в ведомстве, все зависит от формы замена отпускников. Если выбран вариант совместительства, следует заключить с сотрудников отдельный трудовой договор. Вторая работа должна занимать не больше четырех часов в день либо целый день (если сотрудник свободен от выполнения обязанностей по основному месту работы). Оплата осуществляется пропорционально отработанному времени.
Если речь идет о совмещении, размер оплаты может быть обозначен в дополнительном соглашении к трудовому договору — его можно привязать как к отработанному времени, так и к объему работы.
Роструд также напоминает, что Трудовой кодекс дает работникам право отказаться от любой дополнительной работы, а работодателям — досрочно отозвать поручение о выполнении дополнительной работы, пишет «Российская газета».
Ранее Роструд дал разъяснения по процедуре использования ежегодного оплачиваемого отпуска, гарантированного россиянам Трудовым кодексом.
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