Роструд разъяснил порядок использования ежегодного отпуска
Федеральная служба по труду и занятости дала разъяснения по процедуре использования ежегодного оплачиваемого отпуска, гарантированного россиянам Трудовым кодексом.
Как напомнили в ведомстве, продолжительность такого отпуска — 28 календарных дней, причем отдельные категории граждан вправе претендовать на удлиненный отпуск.
По соглашению между работником и работодателем отпуск можно разбить на части, но хотя бы одна из них не должна быть меньше 14 календарных дней. При этом работодатель не вправе единолично решать: разбивать ли отпуск сотрудника на части — равно как и требовать включения в отпуск выходных дней.
Отдельные льготы имеют мужья, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам, занятые на вредных производствах и работники в возрасте до 18 лет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Между тем опрос показал, как большинство россиян хотели бы провести летний отпуск.
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