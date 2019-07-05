Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Пресс-служба Министерства обороны РФ подтвердила, что российский самолет-истребитель Су-27 осуществил перехват американского P-8A Poseidon над акваторией Черного моря.
В оборонном ведомстве пояснили, что американский самолет приблизился к границам Российской Федерации, в связи с чем было принято решение о его перехвате.
После того, как Су-27 приблизился к нарушителю и установил его принадлежность, P-8A сменил курс. В действиях экипажа российского истребителя никаких нарушений международных норм не было, цитирует Минобороны РФ РИА Новости.
Ранее испанские СМИ сообщали, что российский самолет Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Carlos, принимавшим участие в учениях НАТО в Балтийском море.
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