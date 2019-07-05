Проект Филевской набережной разрабатывался с учетом пожеланий жителей района

В настоящее время активно проектируется участок набережной от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко». Там появится комфортная прогулочная зона, беговые и велосипедные дорожки, смотровые площадки, павильоны стрит-фуда и проката, камеры хранения. Об этом в рамках Московского урбанистического форума рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Участок набережной от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» реализует Департамент строительства города совместно с Москомархитектурой, проектировщиками АО «Москапстрой» и ландшафтным бюро ARTEZA.

— При подготовке проектных решений была проведена большая работа с местными жителями, чтобы постараться сохранить сложившийся сценарий использования набережных на конкретных участках, при этом улучшив качество благоустройства. На новых набережных появятся комфортная прогулочная зона, беговые и велосипедные дорожки, смотровые площадки, павильоны стрит-фуда и проката, камеры хранения, — сообщил Сергей Кузнецов.

Территории вдоль реки в последнее время активнее приводятся в порядок, а современным трендом становится формирование в их составе спортивной инфраструктуры Фото: предоставлено Москомархитектурой

Проектируемый участок Филевской набережной условно поделен на пять отрезков, часть из которых входит в границы особо охраняемых природных территорий, что накладывает ряд серьезных ограничений для проектирования, таких как определенные площадь и материалы твердых уличных покрытий, специальное освещение, максимальное сохранение существующего озеленения, особенности берегоукрепления, уличного освещения и другие.

Несмотря на ограничения, проектом предусмотрено все функциональное наполнение, необходимое для полноценного отдыха горожан на берегах Москвы-реки.

— Новые пешеходные, беговые и велосипедные дорожки сформируют единый маршрут на всем протяжении набережных Москвы-реки, — добавил главный архитектор столицы.

В результате реализации этого и других проектов город получает благоустроенные общественные пространства Фото: предоставлено Москомархитектурой

По его словам, территории вдоль реки в последнее время активнее приводятся в порядок, а современным трендом становится формирование в их составе спортивной инфраструктуры.

— Помимо работы над индивидуальными особенностями каждого из участков набережной, перед нами стояла задача создать единый линейный объект с комфортной инфраструктурой. Мы выявили и усилили лучшие стороны каждой набережной. На природных участках максимально бережно подошли к вопросу работы с растениями и использовали естественные решения в планировке дорожно-тропиночной сети. Создали удобные общественные пространства на территориях с высокой плотностью застройки, — отметил в свою очередь Денис Кусенков, старший партнер ландшафтной компании ARTEZA.

В результате реализации этого и других проектов город получает благоустроенные общественные пространства. В среднем протяженность каждого из них в столице равняется двум километрам.

— Так мы встраиваем набережные в городскую среду, — резюмировал Сергей Кузнецов.

Московский урбанистический форум продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий выбран парк «Зарядье». Деловая программа рассчитана на два дня.

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