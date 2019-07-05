Бесплатные экскурсии для москвичей пройдут в рамках «Цветочного джема»
С 7 июля по 10 августа в столице в рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдут 30 бесплатных экскурсий по паркам, старинным усадьбам и бульварам.
Москвичи посетят Воробьевы горы, музей-заповедник «Коломенское», пройдутся по Цветному и Украинскому бульварам, а также побывают в усадьбах Кунцево, Ясенево, Алтуфьево. Длительность каждой прогулки составит от полутора до двух часов. В одну экскурсионную группу могут войти до 60 человек.
Пешеходный тур по Цветному бульвару состоится 8 августа в 15:00. Во время прогулки москвичи увидят здание бывшего ресторана «Эрмитаж» и узнают историю происхождения салата оливье.
Осуществить прогулку по усадьбе Кунцево можно будет 2 августа в 18:00. Здесь любил охотиться царь Алексей Михайлович. Экскурсанты посетят храм Иконы Божией Матери «Знамение».
С подробным расписанием экскурсий в рамках фестиваля «Цветочный джем» можно познакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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