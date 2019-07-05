Карен Шахназаров: Бунтарство — естественное состояние молодых людей

— «Курьер» — один из главных фильмов времен перестройки. Как пришло решение снять такую картину?

— Фильм снят по моей же повести, которую я написал еще в 1982 году. Она была опубликована в очень популярном тогда журнале «Юность» и имела довольно большой успех. А сам фильм я начал снимать в 1985 году, когда у власти уже стоял Михаил Сергеевич Горбачев, все чувствовали, что близки перемены. Ну, и цензура стала мягче, конечно.

— То есть фильм до начала перестройки точно не вышел бы?

— Его бы просто не пропустили. Слишком нетипичен для советского кино был главный герой — Иван Мирошников.

— Вы написали повесть в 1982 году. Фильм был снят, по сути, в другую историческую эпоху, но очень точно попал в исторический контекст. Как вам это удалось?

— Все просто — эти настроения в среде молодежи созрели намного раньше самой перестройки, где-то в конце 1970-х годов. Уже тогда было понятно, что скоро что-то будет. Сама перестройка стала возможной именно благодаря настроениям поколения, которое хотело перемен. Ну, а осовременить фильм получилось с помощью одежды, которую носила тогда молодежь, ее увлечений. Помните музыку и брейк-данс, который танцевали молодые люди прямо во дворе?

— Это фильм о поколении или все-таки о той эпохе, короткой и очень противоречивой?

— Прежде всего это фильм о ребятах. Судя по тому, что его до сих пор смотрят, многое в нем до сих пор актуально. Я думаю, это кино о том, как молодой человек входит в жизнь. И всегда, когда он входит в жизнь, он пытается завоевать свое место, всегда находится в конфликте с обществом, с взрослым миром. Эта тема вечная.

— «Любопытнейший экземпляр». «Мы перебесимся и будем такими же». «Типичный представитель современной молодежи — смесь нигилизма с хамством». Известные фразы фильма, создающие образ главного героя Ивана Мирошникова. Иван — все-таки уникум, бунтарь или в его образе заложены черты типичного советского подростка?

— Конечно, отчасти он и есть типичный советский юноша того времени. А насчет бунтаря… Бунтарство — это свойство молодых людей, их естественное состояние, если хотите. И, повторюсь, тут не важно время, эпоха, страна, будь это СССР, США или Англия… Молодые люди так биологически устроены, настроены на конфликт с обществом. Да, со временем они становятся такими же конформистами, как и мы. Отсюда и фраза Ивана: «Мы перебесимся и будем такими же».

— В конце фильма Иван встречается с уволившимся в запас солдатом с обожженным лицом и боевыми медалями на груди. В книге этого эпизода нет. Это тоже был один из способов осовременить фильм?

— Да, к тому времени Афганская война шла уже более шести лет. Это была одна из самых острых тем для молодых людей, которые собирались в армию. Кто-то возвращался, как этот танкист, с обожженным лицом, кто-то — вообще не возвращался...

— Финал оставляет ощущение какой-то тревоги. Вы тогда уже чувствовали, что страна катится к развалу?

— Это правильный финал для всего этого поколения. И дело даже не в Афганистане и перестройке. На тот момент поколение, да и вся страна, стояли перед гораздо более серьезным испытанием, чем война в Афганистане. До развала СССР, а с ним и слома всей жизни, оставалось всего пять лет. И судьба именно этого поколения была абсолютна не определена. Мы все тогда чувствовали, что надвигается что-то такое, что сломает нашу жизнь, но проблема в том, что мы не знали, что с этим делать, что будет с нами дальше. А неизвестность пугает гораздо больше. В этом смысле финал фильма создает вот это ощущение последних лет жизни Союза.

— Возможно ли появление фильма с таким героем, как Иван, сегодня?

— Почему нет? Такие герои будут всегда, в любом поколении и в любую эпоху. Это жизнь.

СПРАВКА

Карен Георгиевич Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель. С 1998 года — генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм». «Курьер» стал пятым по счету фильмом, который снял режиссер. В 1987 году по версии журнала «Советский экран» он признан лучшим фильмом года.

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