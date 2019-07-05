Порядок оформления наследства упростили в России
С 5 июля в России вступает в силу приказ Минэкономразвития № 144 от 20 марта 2019 года, согласно которому упрощается порядок нотариального ведения наследственных дел.
В постановлении указано, что с этого момента нотариусы имеют право самостоятельно запрашивать информацию из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследователя. Сведения могут предоставляться как в бумажном, так и электронном виде. Соответствующий запрос также подписывается самостоятельно.
Как отметили в Росреестре, это позволит нотариусу вести наследственные дела без посредничества самих наследников, что существенно упростит гражданам получение нотариального удостоверения имущественных прав. Об этом пишут «Известия».
Ранее нотариус был не вправе запрашивать информацию из ЕГРН лично. Данные предоставлялись исключительно по запросу правообладателя, либо его законного представителя или доверенного лица.
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