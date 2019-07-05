Житель Челябинска выставил на продажу кота за 10 миллионов рублей
• 08:49 • 5 июля 2019
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Фото: Кадр из мультфильма «Гарфилд»
По словам владельца, торг неуместен
Фото: Кадр из мультфильма «Гарфилд»
Челябинец разместил в Сети объявление о продаже бело-коричневого кота. Судя по приложенной фотографии, питомец не отличается породой, зато имеет лишний вес.
Вероятно, животное не привлекло бы внимание пользователей, если бы не цена, которую за кота назначил хозяин, — десять миллионов рублей. Причем, по словам мужчины, торг неуместен. В подписи к объявлению также не указано, почему усатый стоит такие баснословные деньги.
— Просто хороший кот — вот и дорогой. Кот Мурзик. 10 миллионов рублей. Торга нет, — отметил мужчина в предложении. Об этом пишет «Провинция.ру».
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Фото: Кадр из мультфильма «Гарфилд»
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