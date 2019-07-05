Девочку с телесными повреждениями перевезут на лечение из Ингушетии в Москву
Пострадавшую в опекунской семье семилетнюю девочку перевезут на лечение из Ингушетии в Москву.
Ребенка успешно прооперировали в Ингушетии. По словам детского омбудсмена региона Заремы Чахкиевой, ее жизни ничего не угрожает.
— Будем надеяться на милость Всевышнего. Врачи со своей стороны сделали все возможное, — написала Зарема Чахкиева в Instagram.
Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что власти республики готовы оказать ребенку необходимую помощь.
Девочка была доставлена в столичную больницу Назрани 4 июля. Врачи обнаружили у нее множество телесных повреждений и провели необходимые реанимационные мероприятия.
После смерти родителей ребенок жил у тети, которая объяснила все эти травмы случайностью. По ее словам, девочка упала в яму во дворе дома, а через несколько месяцев получила ожог.
По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело, сообщает «Москва 24».
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