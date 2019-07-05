Пора освоить «родственный туризм»...

Июль. Все разговоры ─ об отпуске. В Тунисе теракты. В Турции стало дорого. Египет толком не открыли, а Грузию закрыли! Крым чуть ли не дороже Кипра, а сервис недотягивает. В общем, народ в сомнениях. Куда ехать?! Я скажу, куда. А поезжайте к родне!

Мы в Москве стали такие деловые, что пообщаться с близкими, живущими в провинции, готовы в лучшем случае по скайпу. Мы забыли босоногое детство у бабушки в деревне. Дядю, живущего где-нибудь в Пензенской области. Он уж и звать перестал. Забыли, что есть Иркутск и Байкал. И про рассветы на берегу речки где-нибудь под Краснодаром забыли... Может, пора вспомнить?

У всех нас есть родные в России или бывших советских республиках. Навестить их, поверьте, будет очень приятно. Я проверял. Здорово, знаете, поговорить по душам, погрузиться в приятные жизненные мелочи — клубника вот в этом году хороша. Машину надо поменять. Какую брать? В провинции, кстати, люди лучше. Спокойнее, душевнее, проще. Им, в отличие от нас, не нужно никуда через десять минут бежать. Хорошо с ними... Только в провинции понимаешь, что там — настоящая, полная жизнь. А у нас сплошная беготня по кругу.

А природа?! Я в этом году отпуск провел у родных на Волге. Конец июня, а там абрикосы созрели. Выходишь во двор многоэтажки, рвешь и сразу ешь! Черешня — 100 рублей кило. Умопомрачительные помидоры — местные, мясистые, не чета нашим магазинным — 60. А погода? Пока в Москве плюс 15 и дожди, там за 30 и Волга теплая, как Средиземное море. Пляжи с раскаленным песком, загорелые — кровь с молоком — девушки, копеечные цены в летних кафе, вкусное местное мороженое на каждом углу. Вы не поверите, но там вместо парков леса! А в лесах — грибы и ягоды. Я уже и забыл, что это такое — настоящий, без этих бесконечных подмосковных дач, лес. А там он запросто — сразу за городом. Приехал на маршрутке, вышел и ягоды собираешь. Вот убей не понимаю, зачем ехать в эту засиженную Турцию, если в 800 километрах от Москвы такое?!

Только в провинции понимаешь, что там — настоящая, полная жизнь. А у нас сплошная беготня по кругу Фото: https://pixabay.com

А еще после провинции приятно возвращаться. Потому что отдыхать хорошо там, а жить все-таки здесь. Ровные дороги, метро вместо автобуса, чистота во дворах и зарплаты в несколько раз выше. В общем, всему свое время и место.

Так что давайте наконец откроем новый вид туризма. Не пляжный, не гастрономический, не деловой, а родственный. А вместе с ним откроем для себя и Россию. Не ту, которая из автобуса, едущего по Золотому кольцу, а настоящую. Живую, с близкими и хорошими людьми. Откроем. Она того стоит.

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