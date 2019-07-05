Марат Хуснуллин: В Сити появится самая высокая жилая башня в Европе
В пятницу, 5 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин представил проект самой высокой жилой башни в Европе. One Tower высотой 405 метров — это первый жилой комплекс на территории «Москва-Сити» с квартирами в самом центре деловой жизни столицы. Презентация прошла в рамках второго дня Московского урбанистического форума.
— Это красивый проект, — отметил заммэра. — Главное, чтобы он удовлетворял всем тем высоким стандартам, которые задает столица.
По его словам, девелоперский блок «Мосинжпроекта» обладает высокой квалификацией и компетенциями в области гражданского строительства. С момента основания компанией реализовано множество проектов в области строительства метро, знаковых объектов, а также жилой и общественно-деловой недвижимости.
— Сегодня мы представляем One Tower — новую высоту для столицы в целом. Это наш самый амбициозный проект, — отметил в свою очередь первый заместитель генерального директора по девелопменту компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев. — One Tower олицетворяет собой дух мегаполиса и акцентирует все его преимущества, реализует идею «Город в городе»: живи, работай, отдыхай, занимайся спортом, води ребенка в детский центр, ходи за покупками, ужинай в ресторане — и все в одной башне.
One Tower имеет подземную связь с торговым центром Афимолл, а также крытые надземные переходы между соседними зданиями: Меркурий, Гранд Тауэр, паркингом на 16-м участке и планируемым к строительству комплексом на 20-м участке.
На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
В комплексе будут расположены свыше 1500 квартир, а так же бизнес-центр, фитнес-центр, детский досуговый центр, кафе, рестораны, места торговли и общественного питания, а на подземных этажах разместятся парковочные места.
Широкий выбор планировочных решений удовлетворит спрос самого взыскательного покупателя и позволит снизить бюджет покупки по сравнению с конкурентным окружением ориентировочно на 30 процентов.
Все квартиры предлагаются покупателям с премиальной отделкой, а для удобства жителей на каждом этаже предусмотрены индивидуальные кладовые и общественные пространства для хранения средств передвижения.
Эксклюзивно и только для жителей комплекса на 19 этаже стилобата предусмотрена зона отдыха с выходом на эксплуатируемую кровлю с садом и шикарными видами на Москву.
— Для того, чтобы реализовать столь амбициозный проект, мы собрали лучшую команду профессионалов, — отметил Альберт Суниев.
В свою очередь архитектор проекта Сергей Скуратов выразил надежду на успешную реализацию самой высокой жилой башни в Европе.
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