Действия иностранцев-преступников после выхода на свободу предлагают контролировать
Иностранцев-преступников после выхода из тюрьмы предлагают контролировать в течение нескольких лет. Такие рекомендации были сформулированы в рамках правительственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает ФАН.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывших срок в тюрьме, могут быть предусмотрены административные ограничения. Например, может быть наложен запрет на посещение мест, где продают алкоголь, если бывший заключенный совершил преступление, будучи в нетрезвом виде.
Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк считает подобную меру правильной. Он отметил, что под контролем должны находиться и те, кто отбывал срок за рубежом, а потом решил приехать в Россию.
— Для контроля таких преступников нужно совершать запрос во внутренние органы той страны, откуда они прибыли, — отметил эксперт.
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