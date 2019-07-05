Сергей Собянин представил программу «Мой район» во второй день Московского урбанфорума

В пятницу, 5 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй день Московского урбанистического форума. Главной темой пленарной сессии стало обсуждение проблем и достижений мировых мегаполисов, их основные драйверы развития.

— Город выходит на первый план, а жилые районы зачастую остаются в тени обсуждения, — отметил глава столицы. — Москва развивалась на протяжении почти девяти веков, и последние 150 лет город увеличился в 36 раз, миллион людей приехали в город. Поселки растворились в огромном мегаполисе. Но это не совсем так. В 1990-е начался обратный процесс — началась идентификация столичных районов, в которых проживают сейчас в среднем от 100 тысяч человек.

По его словам, позитивные изменения последних лет говорят об улучшении жизни в районах. Стали доступнее детские сады и школы, поликлиники, метро, спортивные объекты.

— Но тем не менее, встречаясь с жителями Москвы, было полное ощущение, что нам чего-то не хватает. Ты всегда слышишь пожелания о благоустройстве скверов, парков, необходимость создания детсадов, — продолжил Сергей Собянин. — Ты видишь жителей района, которые прикипели к нему, гордятся своими улицами. Согласно опросам, порядка 60 процентов жителей района в течение года не выезжают в центр столицы.

Мэр подчеркнул: власти решили посмотреть системно на районы, как на самостоятельные единицы территориального деления Москвы.

— Мы должны определять идентичность, уникальность каждого района, — продолжил он. — Мы выделили три направления: благоустройство, экологию и спорт. Они включают обустройство придомовых территорий, парков, скверов, бульваров, появление качественного жилья, объектов соцкультбыта. Да и работу горожане должны находить максимально близко к дому.

Библиотека имени Анны Ахматовой стала одним из первых районных центров притяжения. В рамках реализации программы «Мой район» такими знаковыми объектами для москвичей станут не только библиотеки, но и культурные центры, стадионы и скверы Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Большое внимание уделяют и сохранению исторических объектов, которые подчеркивают уникальность каждого района.

— Мы решили создать мастер-план как некую живую ткань каждого района. Он постоянно будет дополняться в соответствии с пожеланиями жителей, — заявил Сергей Собянин.

Он привел в пример мастер-план района Южное Бутово. После обсуждения с жителями выявились проблемы: несвязанность дорог, нехватка спортивных сооружений, дискомфорт пассажиров на остановках, дефицит школ и детских садов. В результате были приняты решения о создании этих объектов.

— Я смотрел на район: в самом центре района была пустынная территория с эстакадой, которая разделяла Южное Бутово на отдельные кластеры, — сказал мэр. — После двухлетнего обсуждения мы приняли проект, который предполагал создание рекреационной зоны, сопоставимой с парком Горького.

Сергей Собянин назвал новый проект связующим центром района. Он добавил, что в этом году усилия по благоустройству всех столичных районов уже удвоены. К работе приглашены жители.

— В результате этой работы каждый район должен стать дороже его жителям, — подчеркнул глава города. — Район — это то место, где хочется жить.

Благоустроенный по программе «Мой район» сквер в Большом Факельном переулке Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Напомним, в концертном зале парка «Зарядья» 4 июля открылся ежегодный Московский урбанистический форум, который в первый день работы посетили почти восемь тысяч человек.

— Форум стал важной площадкой для обмена опытом и принятия градостроительных решений. Традиционно он пользуется большим вниманием, как со стороны международных экспертов, так и у российских представителей отрасли. В первый день работы форума его посетило порядка восьми тысяч человек, — заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса подчеркнул, что в числе участников Московского урбанистического форума — представители международных и городских организаций, официальные делегации и главы городов.

— Представители из 68 стран мира приехали на форум. Среди них: участники из организации экономического сотрудничества и развития, делегации из Парижа, Палермо, Анкары, Куала-Лумпура и других городов — более 100 иностранных и почти 200 российских спикеров. Этот форум, безусловно, стал одним из самых представительных с точки зрения международного взаимодействия за всю историю проведения, — отметил заместитель мэра.

Напомним, главная тема форума — «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Мероприятие проходит сразу на трех площадках: в концертном зале парка «Зарядье», выставочном зале Манежа и в Гостином дворе. В выходные — 6 и 7 июля — начнется открытый фестиваль форума, на котором все желающие могут познакомиться с мировыми архитектурными и строительными трендами.

Читайте также: Сергей Собянин: Две трети промышленных зон испытывают перемены