Террасы с детскими и спортивными площадками появятся на набережных Новой Москвы

В поселении Внуковское в рамках благоустройства набережных построят террасы, оборудованные детскими и спортивными площадками. Об этом сообщает пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

— В поселении Внуковское приступили к благоустройству набережной лесного озера. Уже в этом году здесь появятся террасы с детскими и спортивными площадками, а следующим летом — зона барбекю и танцплощадка, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по окончании благоустройства набережная станет многофункциональным развлекательным центром, который будет включать в себя детские площадки, воркаут-зоны, оборудованные места для пикников и фотосессий, а также зоны отдыха. Набережная будет функционировать независимо от времени года. Об этом сообщает агентство «Москва».

— В этом году завершат преображение береговой линии, примыкающей к жилой застройке, в перспективе — и оставшейся части озерной поймы. Общая площадь благоустройства составит около 14 тысяч квадратных метров, — уточнила Пятова.

Кроме того, на прибрежной территории будут проведены работы по комплексному озеленению.

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